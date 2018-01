Ciudadanos denuncia clientelismo político en la Escuela de Enfermería similar al que existía con Mañueco

Ciudadanos considera que la destitución del Director de la Escuela de Enfermería de Palencia el 31 de diciembre de 2017, en la mitad del curso académico, obedece a una estrategia de control político de la facultad por parte de los responsables del área de Servicios Sociales para incidir directamente en su funcionamiento. El partido naranja afirma además en un comunicado que a la sustitución del anterior director, “se suman una serie de nombramientos de dudosa legitimidad y operatividad”.

Según la versión de la formación, en primer lugar la nueva dirección y jefatura de estudios están ocupadas por personas que no cumplen los requisitos obligatorios que establece el Reglamente Interno del centro, donde se especifica que el puesto de Director requiere ser profesor Titular o Catedrático de la UVA y el puesto de Jefe de Estudios debe ser ocupado por una persona doctorada.

En segundo lugar, el puesto de Coordinador de Servicios Sociales se ha cubierto con una persona de libre designación y en opinión de Juan Cruz Vidal, “este puesto no tiene ningún sentido práctico profesional, al existir un Coordinador de servicios generales creado específicamente para que no sean necesarios este otro tipo de puestos intermedios”. Juan Cruz Vidal afirma que“desde los tiempos en que Jesús Mañueco presidia la Diputación de Palencia, no se ha conocido mayor injerencia y control político en la EUE que en estos últimos años ligados a la presidencia de Ángeles Armisén.”