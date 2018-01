A ver si lo entiendo bien. Esta pasada semana el Sr. Miguel Ángel de la Fuente, sí, el que fuera concejal del Ayuntamiento de Palencia y que ahora es el máximo responsable del SEPE- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO en Palencia y dice que “uno de sus principales objetivos es la lucha contra el fraude en las prestaciones”, y claro dicho así y sin aportar datos, lo que interpretamos toda la ciudadanía es que el fraude en las prestaciones está generalizado y que todas las personas en paro como mínimo son sospechosas de picaresca o de fraude directamente.

Me parece bien que como servicio público, controlen el dinero y por tanto las prestaciones y me costa que lo hacen, además tienen a su disposición todas las herramientas para hacerlo: la documentación - cruzar los datos con hacienda y la Seguridad Social- Entonces ¿por qué habla de fraude?

Yo no entiendo que un organismo que se llama servicio de empleo, no tenga como prioridad gestionar empleos, de eso no ha dicho ni una palabra ¿eso no entra entre sus objetivos?, pues debería tomárselo en serio, ya que nuestra provincia perdió cotizantes a la seguridad social durante el pasado año 2017 - Y de las cotizaciones salen las prestaciones.

En Palencia tenemos al cierre del mes de diciembre: 10.401 personas en paro, con más mujeres 5768 que hombres 4633 y de todas estas personas que buscan trabajo y no lo encuentra, solo cobran algún tipo de prestaciones 4855 es decir apenas un 46%.

Me preocupa bastante que se crea que el fraude en las prestaciones es una cosa muy corriente, sin demostrarlo, no vaya a ser como lo de las denuncias falsas en el caso de mujeres víctimas de violencia machista, que al final los propios responsables judiciales han aclarado que representan un 0,7% .

Pero sin datos, se lanza la sospecha del fraude sobre las víctimas, sobre las personas en paro. Y se generalizan los comentarios señalando a colectivos concretos, personas de etnia gitana, emigrantes, excluidos sociales, pobres de solemnidad TODOS SOSPECHOSOS.

Y todos los organismos y responsables, incluido el SEPES, como controlan a las empresas: las contrataciones en fraude de ley, las jornadas, los salarios, las horas extras, los accidentes y las condiciones de trabajo, incluso trabajos sin dar de alta. En fin lo que es de dominio público y que parece que los únicos que no lo ven y no quieren saberlo son los organismos responsables de su control. Por eso yo me pregunto ¿Dónde está el fraude?