Aperribay: "El que no quiera estar aquí, mejor que se marche"

El presidente Jokin Aperribay ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio de Anoeta, horas después de que Iñigo Martínez se haya desvinculado de la Real Sociedad abonando su cláusula de rescisión, 32 millones de euros

El máximo mandatario realista ha sido tajante. “Aquel que no quiera vestir la camiseta de la Real es mejor que se marche. Iñigo ya es historia en la Real. No nos lo esperábamos, pero no estamos aquí para lamentarnos, estamos para afrontar con más fuerza si cabe el presente y el futuro de la Real. La fuerza de todos hará a la Real más grande. Vamos a poner toda la carne en el asador por los que están y llevan nuestra camiseta con orgullo”, ha señalado el presidente.

Aperribay ha mostrado su plena confianza en los valores y la filosofía del club txuri urdin. “Queremos mostrar toda nuestra confianza en la Real, en sus jugadores y en sus técnicos. Queremos agradecer a la afición todo su apoyo. El primer equipo atraviesa un mal momento, pero confiamos más que nunca en la manera de hacer, en nuestros valores, en nuestro presente y en nuestro futuro, y estamos convencidos de que por este camino llegaremos muy lejos, tanto en la formación de nuestros jugadores como en los resultados del primer equipo”,

Cuestionado sobre las relaciones a partir de ahora con el athletic de Bilbao, el preidente txuri urdin ha señalado qu " no es cuestión de getos, tampoco es que tengamos tantas realciones con ellos ahora, lo que queremos es alir de la situación deportiva con la unión del equipo, la afición y los valores que representa la real".

Ante la posibilidad de suplir la ausencia del central de Ondarroa, aperribay ha señalado que se está trabajando para reforzar la posición de central izquierdo "sin dejar de mirar la evolución de los jugadores de Zubieta y sin gastar por gastar. legaré un jugador siempre que se condiera que aportará al futuro del club, sin prisas y no condicionadas a la disponbilidad de los 32 millones recibidos por la copmpra de Iñigo Martinez".