Iñigo Martínez: "Nunca olvidaré de dónde vengo"

Iñigo Martínez ha sido presentado en San Mamés, acompañado de la directiva del Athletic casi en pleno. “Doy las gracias al Athletic por todo lo que ha hecho estos días, en los que ha apostado fuerte por mí. No ha sido nada fácil dar el paso, es lo que me pedía el cuerpo y es lo que he hecho, vengo con muchas ganas. Y ahora, a dar lo mejor de mí y aportar todo lo que tengo para poder seguir sumando siempre por interés del club”.

-¿Cómo valora el fichaje? No es nada fácil para nadie salir de la Real, de casa, después de tantos años, donde he vivido momentos buenos y malos. Veía que mi etapa en la Real se iba terminando como muchos otros futbolistas. La decisión es esta, creo que es la correcta y por eso la he tomado. Me he despedido de mis compañeros, saben lo que pienso de ellos, que es lo mejor para mí, es lo que me quedo, cada uno tiene que escoger y es mi camino. Deben aceptar que la decisión es mía y estaban conmigo. La decisión la tenía que tomar en muy poco tiempo, me habría gustado que todo fuera en otras circunstancias pero no pudo ser. Entiendo que estén molestos, pero estoy aquí vengo contentísimo, a aportar todo lo que tengo.

- ¿Le motiva saber que es el fichaje más caro de la historia del Athletic? Un orgullo. Así tal cual, estoy orgulloso de que lo sea así, han apostado muy fuerte por mí, y trataré de devolverles esa confianza que han depositado en mí. Soy muy ambicioso me gusta ganar como sea. Ni a las cartas me gusta perder.

-En su día decidió no firmar una cláusula anti Athletic. ¿Por qué? Nunca he sido partidario de eso. Cada uno decide qué quiere y qué no. Dejé claro que no iba poner esas cláusulas, quería que a medida que pasaran los años pudiera decidir por mí mismo mi futuro. Si no tomé la decisión en su día de salir de la Real es porque pensaba que debía dar todo por y para la Real. Quería cambiar de aires y creía que era el momento idóneo para salir.

-¿Cuál fue la clave para acabar decidiendo irse al vecino? Tras el partido del Villarreal me informan que el Athletic venía de verdad, estaban muy interesados. Lo recibí muy bien, soy muy ambicioso y veo que el Athletic también lo es. Vi que el Athletic apostaba fuerte y estaba al pie del cañón para ficharme, les notaba con ganas. Me lo han demostrado en el poco tiempo que estuvimos hablando.

-¿Ha hablado con Ziganda? No he tenido ni tiempo para hablar con él. No ha sido nada fácil, el que más ha sufrido estos días he sido yo y los que me tienen cerca lo saben.

-¿Qué le puede ofrecer el Athletic? He sido rival hasta ahora, tienes la sensación de que pelean hasta el final, que son una piña. Sabía que la plantilla era parecida a la de la Real, me llevo con muchísima gente con el vestuario del Athletic. Empieza una nueva etapa y estoy muy contento. Es una de las decisiones que más me ha costado en la vida tomar pero aquí estoy. Nunca me ha gustado cerrar las puertas a nadie. Tengo ya casi 27 años, uno tiene que ver lo que quiere ser en su vida, han pasado años y encontrarte en el camino al Athletic y apostando tanto por ti… es una barbaridad lo que han apostado por mí, ha sido un auténtico placer… estar tan cerca de casa... El Athletic ha estado peleando por títulos, es un equipo puntero y siempre lo va a ser. Aquí no vale quedar en mitad de tabla, hay que ser ambicioso e intentar estar lo más arriba posible.

-Dijo una vez que nunca iría “al otro bando”. Eran otros años, otra época, era muy joven pero siempre he ido de cara. En ese momento lo pensaba así, todos cambiamos de opinión. Vas madurando y viendo las cómo son las cosas. Soy un profesional del fútbol, en esa etapa pensaba así y ahora lo contrario, por eso doy el salto que tanto cuesta dar.

-¿Cómo cree que puede ser el recibimiento en Anoeta?

Bien, lo sabes. Pitadas. Cada persona piensa de una forma, pero es ley de fútbol. Tengo algunos amigos que son de la Real. Le agradezco a la Real por todo, que siempre me han apoyado, siempre he sido un privilegiado. Esto funciona así, lo que sentía es que mi etapa había terminado. Deseo lo mejor y que salgan cuanto antes de la situación en la que están.

-¿Era el peor momento para salir de la Real? Me siento culpable en parte de cómo está la Real, es obvio, pero no estaba en mis manos salir así. No me quedaba otra que decidir en muy poco tiempo, tenía que pensar en mí y mi futuro. No hará sentado nada bien. Era la oportunidad idónea para dar el salto.

L-a afición donostiarra no lo ve nada bien… Siempre henos tenido buena relación, es obvio que no le haya gustado mi salida y mucho menos en estos momentos, pero tenía que tomar esta decisión.

-¿Era irrechazable la oferta bilbaína? Ha sido muy importante, por supuesto, pero con el contrato anterior de la Real tenía la vida resuelta. Vengo a un grande, al Athletic siempre lo he tenido por tal. Sé que cada año se va a pelear por algo.

-¿Le pitarían menos si se hubiese ido al Barcelona por ejemplo o al Madrid como Illarra? Seguramente sí, gustaría más que me marchase a otro sitio que al Athletic. No sólo a los aficionados de la Real, a cualquier otra.