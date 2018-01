El popular Francisco Javier Arranz, nuevo alcalde de Mudrián tras la moción de censura contra Josefa Calero

Por cuatro votos a favor y tres en contra Francisco Javier Arranz (PP) es el nuevo regidor de la localidad de San Martín y Mudrián tras la moción de censura presentada por él mismo junto a Jesús Olmos del partido Popular y por los ediles del Partido Castellano Alejandro Plaza y Alicia Arranz. En contra han votado la exalcaldesa Josefa Calero, el teniente de alcalde Jesús Ramón Escribano y el concejal del PSOE José María Gómez de Pablos.

El salón de pleno del Ayuntamiento de Mudrián abarrotado de público / Radio Segovia

Una sesión de pleno que se puede calificar de tensa con interrupciones y algún abucheo por parte del público que abarrotaba la sala. Un pleno que ha durado apenas veinticinco minutos.

Josefa Calero y Francisco Javier Arranz / Radio Segovia

Alejandro González Salamanca, miembro de la Secretaria General de la Diputación, ha sido el fedatario del acto plenario. Debido a la baja laboral de la secretaria titular de este consistorio. Este es uno de los motivos por los que Josefa Calero va a impugnar esta moción ante la justicia.

Tras la composición de la mesa de edad se ha producido la citada votación. A continuación el candidato propuesto por los promotores de la moción Francisco Javier Arranz ha tomado la palabra. El nuevo regidor ha criticado la nefasta gestión económica de la edil cesante y ha afirmado que este proceso es para recuperar la convivencia en el municipio. Ha denunciado también un sinfín de servicios a los ciudadanos suprimidos por Calero. Arranz ha continuado alertando por la mala relación de la exalcaldesa con los trabajadores municipales que se han visto obligados a presentar denuncias por acoso laboral. Ha lamentado que desde la alcaldía se les haya impedido su libre ejercicio democrático en los plenos anteriores y ha terminado afirmando que a partir de ahora trabajará para conseguir la paz social para el pueblo.

Una paz social violentada por las denuncias de Josefa Calero contra sus compañeros de gobierno por presuntos delitos, que podrían derivar en responsabilidades penales, por malversación de caudales públicos por el pago de facturas a una constructora y otro por falsificación de documento público.

Calero ha tomado la palabra para afirmar que se va “aliviada y ligera de equipaje, no tengo mayor pesar que todos los que no queremos y no preguntamos ¿Qué hay de lo mío?, que somos los que vamos a padecer este nuevo equipo de Gobierno”. Ha realizado una descripción de algunas de las decisiones de algunos vecinos, que según ella, han alterado la convivencia momento en el que ha recibido abucheos por parte de los vecinos presentes en el acto. Para concluir diciendo que el nuevo equipo de Gobierno tendrá su voto a favor siempre que se defienda el interés general “pero no para golferías y desmanes” y si ese es el caso “no me temblará el pulso para dar de nuevo traslado a la fiscalía anticorrupción”.

Tanto los concejales del Partido Castellano como el representante socialista han abogado, una vez terminado este proceso, se produzca un cambio la forma de gobernar y sobre todo la toma de decisiones para que los vecinos se sientan libres para participar en la vida del pueblo y se consiga una convivencia en paz. Una paz que precisamente puede llegar hoy a Mudrián, el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Paz.