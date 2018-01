Detenido un vecino de La Iruela por un delito urbanístico

Un vecino de La Iruela ha sido detenido por un delito urbanístico que fue denunciado en 2011 y por el que el Juzgado de Instrucción de Jaén le condenó a demoler la construcción ilegal en el municipio de La Iruela.

El delito urbanístico fue denunciado por un anónimo junto con 40 construcciones más en marzo de 2011. El Juzgado de Instrucción de Jaén le condenó a demoler la construcción ilegal. Al no cumplirse el mandamiento judicial este vecino fue conducido a prisión según reza en la pancarta colgada en su vivienda frente al consistorio de La Iruela y en la que alude al alcalde por no legalizar la mencionada construcción. A ello ha respondido el primer edil, José Antonio Olivares mediante un comunicado en el que aclara que se trata de un asunto penal donde el ayuntamiento no tiene competencias, “la denuncia anónima, que todo el mundo sabe quien la puso, constaba de veintidós folios y “casualmente” se perdió el primero folio”. Después se iniciaron los procedimientos legales “personalmente me gustaría más si la persona que puso la denuncia hoy puede dormir más tranquilo y están satisfechos con el resultado de esa denuncia anónima”.

En relación a las alusiones de una de las pancartas que dice “señor alcalde: ¿Por qué mi obra no se legaliza y las demás si?”. Olivares ha respondido en el comunicado que “el ayuntamiento es ajeno a resoluciones judiciales y no hace distinciones entre unos y otros, es un asunto penal donde no tienen ningún tipo de competencia y donde todos tenemos que cumplir la ley”. Añadiendo que este vecino podría haber evitado este desenlace “ha podido evitar perfectamente ir a la cárcel si hubiera cumplido con lo que el juez le ha dicho lamentando por otro lado que una persona vaya a la cárcel por esta razón “lamentamos y apoyamos incondicionalmente a la familia y al propio vecino, y se ha hecho todo lo que ha estado en nuestra mano hasta donde permite la ley”. Aludiendo una vez más al ámbito normativo legal en el que se tiene que mover el consistorio.

En una de las pancartas se pide libertad para el vecino / DIEZ TV

Cuando se produjo la denuncia anónima la Guardia Civil de Jaén procedió a investigar todas las construcciones siendo esta la única sobre la que pesó la orden de demolición.

El vecino de La Iruela es un hombre muy conocido y apreciado en el municipio por lo que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los habitantes del pueblo.

De momento la familia del afectado ha declinado realizar declaraciones a esta redacción.

Otra de las pancartas alude directamente al alcalde de La Iruela / DIEZ TV

De todas las denuncias investigadas en su momento ninguna tuvo este resultado penal. Los delitos urbanísticos prescribían inicialmente a los 4 años en el caso de las infracciones graves o muy graves y 1 año en las más leves. Con la modificación de la ley 2/2012 la cual modificaba LOUA el plazo de prescripción que pasó de 4 a seis años.