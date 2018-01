Religió, futbol i modernitat talibà

30 de gener de 2018. I pegant-li voltes a una creu franquista que segons la Llei de la Memòria Històrica hauria de llevar-se i que encara queden nostàlgics que lluiten per tal de mantindre-la. Igual, igual que en Alemanya. Això mentre en un camp de futbol on juguen xiquets de 8 anys un grup d'hòmens amb pels en l'entrecuix insulten a la col·legiada de 17 anys al crit "mujer tenías que ser"... i "Lo único que haces es tocarte el coño". Sense mirar-se ells on tenien les mans. I tot això sense pujar al "Delorean" de "Regreso al Futuro"... quasi sense abaixar la mentalitat del 600. Futbol, religió... fanatisme... Segle XXI.