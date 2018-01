Sin Guedes al Camp Nou

La lesión muscular de Guedes no es grave pero le va a obligar a perderse seguro los dos próximos partidos del Valencia, el de Copa del jueves en el Camp Nou y el de Liga del domingo en el Wanda Metropolitano. El futbolista portugués se retiró con molestias en su bíceps femoral derecho al terminar la primera parte del partido del pasado sábado contra el Real Madrid y ya no volvió a salir al inicio de la segunda mitad. Dos días después fue sometido a pruebas que determinaron esa lesión muscular no grave, pero sí lo suficiente como para no poder participar en los dos próximos partidos. Su plazo de recuperación se establece entre los siete y los diez días, con lo que podría volver, aunque va a depender de su evolución, para el partido de vuelta de la semifinal de Copa contra el Barça.

Podríamos decir que Guedes es el único jugador lesionado de toda la plantilla a día de hoy, aunque conviene repasar el estado físico de algunos de sus compañeros porque hay varios que arrastran diversas molestias. No jugará tampoco el jueves Jeison Murillo, pese a que lleva muchas sesiones de trabajo al mismo ritmo que los demás, pero dijo Marcelino que esta semana todavía no entraría en las convocatorias. Además, a Kondogbia se le está dosificando durante toda la temporada y esta semana no es excepción, aunque en principio estará disponible para el encuentro ante el Barça. Más o menos lo mismo ocurre con Garay. También ha reducido las cargas de trabajo en campo, en este caso debido al fuerte golpe que recibió el sábado en el encontronazo que sufrió con su compañero Neto. Hay dolor, pero se le espera en condiciones para el jueves.