Podem ve injusto que solo el 8% sean nuevos empleados en À Punt

Podem no descarta presentar iniciativas en les Corts para evitar que las contrataciones temporales en À Punt las copen los extrabajadores de la radiotelevisión valenciana. El diputado César Jiménez, admite que no es justo que solo el 8% de las puestos sean para nuevas incorporaciones, y el resto para los antiguos empelados de la radiotelevisión valenciana e insta al Consell Rector de la Corporación de medios a cambiar sus criterios. Jiménez señala que en la ley se pretendía que la plantilla fuese una mezcla de extrabajadores y nuevos empleados, pero no se ha conseguido.

Por su parte Fran Ferri, de Compromís, reconoce que durante la tramitación de la ley, hubo muchas presiones de los extrabajadores, y por eso ve difícil que se pueda cambiar la ley, aunque espera que la radiotelevision publica se ponga en marcha cuanto antes y cuanto antes puedan convocarse las oposiciones. Ferri reconoce que el haría una selección de otra manera, pero respeta la independencia del Consell Rector.

Mas critico es Manuel Mata, síndic socialista. Ve bien que Podemos, impulsor de la ley de creación del ente, haga autocrítica sobre la ley y recuerda que el PSPV advirtió de que se beneficiaba demasiado a los extrabajadores. Afirma que en aras del consenso, se cedió, pero reconoce que las bolsas de trabajo temporal están cerradas a nuevos profesionales.

Ciudadanos afirma que la mayor contratación de extrabajadores en A punt evidencia que el nuevo ente es más de lo mismo y recuerda que hay un consejero que incumple la ley de incompatibilidades, sin que pase nada. Mari Carmen Sánchez afirma que si hubiera conocido lo que esta pasando Ciudadanos no hubiera votado a favor de crear el nuevo ente publico.

Y el PP recuerda que votaron en contra de las bases de las bolsas de selección, por que las consideraba injustas, pero "el tripartito y Ciudadanos impusieron su criterio", haciendo una chapuza. Diputado popular Jorge Bellver: