¿Cuánto cuesta pasar la ITV en Castilla y León?

Pasar la ITV al coche se convirtió en Castilla y León hace unos años en algo especialmente costoso, y no por la pereza de hacerlo, o no sólo, si no por lo que suponía para el bolsillo.

Castilla y León fue hasta 2014 la comunidad más cara de España para pasar la inspección técnica de vehículos. En la actualidad, Castilla y León está en el medio de la tabla, muy lejos de Madrid, que es la comunidad actualmente más cara. Esto se debe a que cada comunidad autónoma fija el correspondiete precio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En la parte baja de la tabla: Extremadura y Navarra que siguen siendo las comunidades de España donde es más barato pasar la ITV. Datos que confirma Alberto Arzúa, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León que explica que "en Castilla y León el precio para pasar la ITV está en los 33,65 euros frente a Madrid donde llega a los 53 euros o Cantabria en los 42,80".