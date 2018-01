23.000 recursos contra el ICA

Ya son 23.000 los recursos al Impuesto de Contaminación de las Aguas que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha presentado ante el Gobierno de Aragón. Los últimos 2.500 son de esta misma mañana y todos de familias zaragozanas. La plataforma no descarta abrir la campaña al resto del territorio, mientras llaman a manifestarse en contra del impuesto este próximo domingo.

RAPA muestra su satisfacción por la movilización de las familias zaragozanas ante un impuesto que consideran abusivo e injusto. Plantean su derogación, pero van más allá y sostienen que hay que replantear el Plan de Depuración de las Aguas. "Hay que ir a la raíz del problema", remarca Enrique Gracia, portavoz de RAPA, porque "es un plan de saneamiento desmesurado, que no responde a las necesidades reales que tenemos y hay que transformar profundamente ese plan y sus formas de financiación".

No confían, sin embargo, en la mesa técnica creada por el Gobierno de Aragón para abordar la reforma del plan de depuración aragonés. "Esa no es la solución" porque "los representantes del gobierno no están facultados para adoptar ninguna decisión". Gracia argumenta que "nos da la impresión que es la típica estrategia de fingir que se está dispuesto a cambiarlo todo para no cambiar nada".

Desde RAPA no descartan recoger los recursos de familias de todo el territorio. Calculan que podrían llegar a los 30.000 o 35.000 y llaman a la movilización este domingo, día 4, al mediodía, desde la Glorieta de Sasera, en Zaragoza.