UGT y CCOO convocan concentraciones para exigir la mejora de la flota de las ambulancias

Concentraciones todos los martes a las puertas del Hospital General Universitario. Los sindicatos UGT y CCOO anuncian movilizaciones durante el mes de febrero ante las quejas de conductores y pacientes en el transporte sanitario no urgente de la provincia que gestiona la empresa SSG, Servicios Sociosanitarios Generales. Advierten que se están detectando muchas deficiencias relacionadas con el estado de las ambulancias. Exigen que se tomen medidas para subsanarlas y garantizar las mejores condiciones de salud tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Según los sindicatos, hay un malestar generalizado en el transporte sanitario no urgente por el estado de muchos de los vehículos, -solo en la provincia con una flota de 118 ambulancias- se ha detectado en muchos de ellos que no hay calefacción, los viajeros han de soportar la entrada de humos en el interior y a ello se suma el mal estado de las camillas o de las rampas para las sillas de ruedas.

Alfonso Tercero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO nos ha explicado en la SER la situación de los vehículos:

Los representantes en el comité de empresa llaman la atención a la empresa, que se hizo cargo del servicio el 1 de octubre del año pasado, y que según señalan, ha tenido tiempo más que suficiente para abordar las inversiones necesarias . A la espera de la reunión que mantendrán este jueves con la empresa, señalan que de no dar una solución mantendrán los actos de protesta.

Además consideran que el SESCAM debe tomar cartas en el asunto, advirtiendo que se han registrado 200 reclamaciones en toda la región.