Joaquín García Cuevas abandona el Partido Popular de Puertollano y agotará la legislatura como concejal no adscrito

El edil que más tiempo llevaba en el pleno de Puertollano de manera ininterrumpida abandona el Partido Popular, aunque seguirá como concejal no adscrito. Después de muchos meses de notorias diferencias con la dirección de su partido, Joaquín García Cuevas se daba ayer de baja en el PP y hoy hacía pública su decisión, motivada, fundamentalmente, por la negativa del partido a convocar un congreso local cuándo el último se celebró en 2010. En lugar de esto, y a pesar de que más de 200 militantes firmaron en otoño pidiendo la celebración de este congreso, la dirección provincial optó por el nombramiento de una gestora

En su despedida, García Cuevas leía un comunicado en el hacía referencia en términos muy duros al que ha sido su partido por, según su versión, hacer oídos sordos a lo que demandaba buena parte de la militancia y a las personas que han trabajado en los últimos años por Puertollano, decisiones que han cristalizado en el nombramiento de la gestora presidida por Francisco Javier Luna, al que también criticaba, sin nombrarlo, en su despedida, y en que el partido atraviese el momento más convulso en lo orgánico en los últimos años, y con el menor número de concejales, antes 7, ahora 6, de las últimas décadas. Escucha aquí la entrevista que García Cuevas concedía en exclusiva a Cadena SER esta misma mañana

Joaquín García Cuevas se incorporó al pleno de la corporación hace tres legislaturas, durante la pasada desempeñó también funciones como diputado provincial por el Partido Popular, y en las últimas municipales ocupó el segundo lugar de las listas, detrás de Juan José Jiménez Prieto. Tras la renuncia de éste último, el partido optaba por Toni Berlanga como portavoz, en una decisión que no contó con el voto unánime de los miembros del grupo municipal, siendo el propio García Cuevas uno de los dos ediles que se posicionaron en contra. Por todo ello, Joaquín García Cuevas continuará en la corporación como concejal no adscrito hasta el final de la legislatura, y no descarta continuar en política municipal en otras formaciones, como ya hiciera Alejandro Llanos en Ciudadanos, aunque afirmaba que "no ha hablado con ningún otro partido"

Y la primera reacción a la salida de Joaquín García Cuevas del grupo municipal popular ha sido de la portavoz de este grupo. En declaraciones a Cadena SER, Toni Berlanga declaraba que no es una buena noticia, afirmaba que la verdadera razón de la marcha de García Cuevas ha sido que no se han visto satisfechas sus ambiciones personales y le instaba por ello a reconsiderar su decisión de permanecer como concejal y abandonar el acta

