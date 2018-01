La nueva RPT incrementará hasta casi 600 personas la plantilla municipal

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo, que incrementa la plantilla municipal hasta casi 600 trabajadores, aunque 150 plazas no estarán dotadas económicamente. El equipo de gobierno ha explicado que este número de plazas supone el “organigrama ideal” del Ayuntamiento, pero que no se van a cubrir las vacantes porque la situación económica no lo permite, sino que se crean para la promoción interna de los trabajadores.

El concejal de Personal, José Ángel Gómez, ha indicado que la mayoría de los empleados municipales reclaman que no están desempeñando labores acordes con su puesto, por lo que han creado puestos para fomentar la movilidad interna cuando la situación económica lo permita.

Otra de las novedades es la supresión de los puestos de libre designación, como el secretario general, tesorero, interventor o asesoría jurídica, entre otros. El alcalde, Ángel Mariscal, defiende que es una forma de primar la igualdad, mérito y capacidad de los trabajadores.

El Ayuntamiento de Cuenca tiene en la actualidad 447 empleados, a los que hay que sumar un centenar de empresas como la Fábrica de Maderas, Aguas de Cuenca o la Fundación de Cultura, hasta un total de 548. De la plantilla básica, 259 trabajadores son funcionarios, 180 laborales y ocho eventuales.

La Relación ha sido aprobada en Junta de Gobierno y está supeditada a la aprobación de los Presupuestos de 2018. Sin embargo, el concejal ha asegurado que si no se aprueban estas cuentas, se realizará una modificación presupuestaria específica para dar luz verde a la RPT.

Reacción oposición

La nueva Relación de Puestos de Trabajo viene a sustituir a la de 2009 y ha recibido un total de 109 alegaciones de las que el equipo de gobierno sólo ha estimado 14. Precisamente la falta de información sobre sus alegaciones es una de las críticas que han hecho en declaraciones a la SER desde los grupos de la oposición.

Además, la portavoz socialista María Jesús Gómez del Moral ha lamentado que no hay documentos que justifique la creación de plazas. Ha criticado que el equipo de gobierno ha creado plazas “con complementos altísimos” en las categorías superiores y no en las inferiores. Además, ha resaltado la inutilidad de incluir plazas sin dotación económica.

También Izquierda Unida considera que esta nueva RPT no es más que una “foto fija” de la anterior, porque las nuevas plazas, sin dotación, no se van a cubrir. El concejal Pablo García ha criticado que tampoco quedan claras las funciones que deben realizar los trabajadores, y que hay servicios en los que sigue faltando personal.

Por su parte, Ciudadanos se congratula de la supresión de puestos de libre designación. Así lo ha afirmado el concejal Antonio Carrasco, que ha asegurado que estudiarán con más profundidad el documento.