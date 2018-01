Vicente Gómez: “El partido ante el Málaga no es una final, pero si vital”

Vicente Gómez, que salió en la segunda parte ante el Atlético de Madrid, reconoce que “para el trabajo realizado por parte del equipo” el 3-0 es “demasiado”, por lo que no queda otra que “pasar página” y pensar en el partido del próximo lunes ante el Málaga.

“Tenemos la meta de ganar siete u ocho partidos de aquí al final”, añadió, por lo que el próximo lunes “será un partido vital, de seis puntos: si ganamos nosotros deja de sumar otro rival directo que está con nosotros en la pelea”. Lo que hay que intentar a su entender es “ganar para coger a los equipos de arriba”, puesto que algunos “no están ganando” porque a pesar de la derrota del Wanda, “nos quedamos con las sensaciones de un equipo que va jugando de memoria y encontrando ciertos mecanismos. El equipo se ve más reconocible y jugamos con la esperanza de ir recortando puntos”, opinó.

Remarcó que hay partidos que están “marcados” y que la gente “puede decir que no es una final” ante los de la Costa del Sol porque “después hay vida”, pero son partidos “vitales que hay que ir ganando. Tenemos que ganar para también dejar el golaveraje a nuestro favor”.

En lo meramente personal de sus minutos ante el Atlético de Madrid reconoció que tuvo una pérdida “al principio” de entrar, algo que “no se puede tener, y menos yo, que me considero una persona segura en esa fase del juego. He intentado ayudar en lo que podía, con algún tiro y alguna llegada, pero ellos, con el resultado a favor, se pusieron con líneas de cuatro y no se podía. No estuvimos del todo bien en la salida de balón y no estuvimos acertados. Nos acosaron un poco y nos pudieron las ganas de ir más a por el segundo que a por el empate”.