Anoche finalizaba el proceso de primarias socialistas, también en Gran Canaria con la votación en la agrupación de Santa Brígida. Ha sido este un largo y tenso proceso que ha llevado demasiados meses desde que se inició con la elección del secretario general federal, que ganó Pedro Sánchez.He sido siempre un claro defensor de la democracia directa dentro de los partidos, pero una cosa es esa forma de elección muy creíble y democrática de los socialistas y otra cosa es llevar a un partido a estar votando todos los días para decidir si ponemos o no una acera en tal o cual barrio, así que ni tanto ni tan calvo.Quiero decir y digo que este largo proceso ha mantenido una tensión por demasiado tiempo y ahora queda elegir a los candidatos a las elecciones y esa es otra.Los procesos no pueden perdurar tanto porque los partidos y en este caso el psoe, se estremece por la cuitas internas en cada cita en primarias.Deben ser los socialistas los que elijan el cómo, pero lo cierto es que quien controle las listas internas de altas y bajas, quien tenga el censo de afiliados, tendrá siempre más opciones de victoria. Eso no se le oculta a nadie.Uno de los procesos más duros que se ha producido ha sido el de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente volvió a ganar un candidato seguidor y protegido de Sebastián Franquis, ahora secretario general de Gran Canaria. Cuando todo hacía pensar que lo haría esta vez Augusto Hidalgo, alcalde de la primera ciudad de Canarias. Algunos apuntan que le perjudicó la primera foto de campaña donde aparecían algunos seguidores de Patricia Hernández y otro porque vendió la piel del oso antes de cazarlo. Sea como fuere, esta derrota por la mínima de siete votos, ha traído como consecuencia un desgaste claro en las filas socialistas y una bicefalia. Un psoe capitalino, con un poder institucional y otro en el partido.Habrá que ver como lo desarrollan y como pactan si quieren seguir presentando una plancha sólida que les encarrile hacia las próximas elecciones locales. Un partido no es nada sin buenos candidatos y ni tampoco sirven unos buenos candidatos sin partido. En las sinergias está el éxito. A ambas partes les conviene entenderse. Veremos.

