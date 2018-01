Unos premios para el talento de nuestros diseñadores

En nuestro espacio de moda de hoy hablaremos sobre la undécima edición de los premios Mercedes Benz Fashion Talent dentro de la 67ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

El pasado lunes 29 de enero se otorgó el premio a la diseñadora Celia Valverde a su colección donde han sobresalido piezas femeninas de aire sesentero, como pantalones de campana conjuntados con chaquetas cruzadas, destacando los vestidos de noche de lentejuelas o tul con brocados. La marca Célia Valverde nació en 2014 y ha desfilado por segunda vez en la plataforma Samsung EGO. Para conocer la inspiración y el proceso creativo sobre el que se crearon las colecciones de los nueve diseñadores participantes de esta edición, el jurado entrevistó a cada uno de los candidatos y asistieron a todos los desfiles para poder valorar la puesta en escena. Exceptuando la última colección que cerraba los desfiles, la presentada por Maria Martin Studio, quién presentó su colección después de otorgado el premio. Cuestión que lleva a incógnitas a muchos asistentes ya que una de las premisas del jurado es ver la colección sobre la pasarela.

Celia Valverde, ganadora del premio Mercedes Benz Fashion Talent presentará su colección a principios de Mayo en Mercedes Benz Fashion Week Tblisi (Georgia).

Durante la 67ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid hemos sido testigos de muchas iniciativas que ponen a Madrid como protagonista.

Nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, destaca la exhibición de doce looks de la firma Palomo Spain en los hoteles Only You Atocha y Only you boutique hotel. Para ello, hablamos con Marta de Andrés, relaciones públicas de los hoteles Only You, donde han podido verse en los lobbies de ambos hoteles doce diseños emblemáticos de la firma Palomo Spain pertenecientes a las colecciones "Hotel Palomo" y "Boy walks in an exoticidades fores".

Sin olvidarnos de la firma Palomo que cerró el calendario oficial de Mercedes Benz Fashion Week Madrid el pasado 28 de enero en el Teatro Real con una colección presentada dos semanas antes en París.