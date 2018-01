El ayuntamiento creará un foro para diseñar el futuro de la vivienda pública en Alcobendas

Con sólo la abstención de Sí Se Puede! y el apoyo del resto de partidos, el Partido Popular logró sacar adelante su moción para crear un foro de vivienda pública para diseñar y aprobar un Programa Global de Vivienda Pública. En este foro que contará con representación de expertos, grupos políticos y vecinos se establecerá el número, tipología y posible ubicación de las viviendas que se promoverán para satisfacer la demanda. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa ha insistido en su intención de que la vivienda "no se convierta en munición política" y no permitir que los jóvenes se vayan de la ciudad porque no hay vivienda.

Precisamente UPyD consiguió el apoyo de PSOE, Cs e IU para aprobar instar al Consejo de Administración de EMVIALSA a la cesión gratuita de una parcela situada en la calle Valverde – el edificio de la antigua Universidad Popular – para que se dedique a la construcción exclusiva de vivienda pública en régimen de alquiler, y reservar dos parcelas de suelo dotacional público para dos promociones de viviendas de alquiler. La moción propone también iniciar una mesa de diálogo con el ayuntamiento de Sanse para fusionar las bolsas de vivienda de ambas localidades.

