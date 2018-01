El C.D. Leganés vela armas para el partido de este miércoles (Butarque, 21:30 horas) de ida de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol ante el Sevilla F.C.

Entradas para el derbi El conjunto pepinero pondrá a la venta este jueves las 750 entradas para el derbi ante el Getafe C.F. (Coliseum, domingo 12:00 horas). Las localidades podrán ser adquiridas por los abonados del club al precio de 35 euros, mismo establecido para la afición visitante en el choque de la primera vuelta en Butarque.

Es una cita histórica para el conjunto pepinero que afronta por primera vez la oportunidad de luchar por un título de la máxima categoría (o dos, pues si se clasifica para la final y lo hace también el F.C. Barcelona, presumible campeón de LaLiga, en verano disputaría la Supercopa de España).

La tranquilidad que da la buena clasificación en liga (11 puntos por encima del descenso) permite disfrutar de este momento a jugadores, entrenadores, directiva y afición.

Zaldua: “Hay ilusión por ganar la Copa”

Joseba Zaldua celebró así uno de los goles ante el RCD Espanyol / SMARISCAL (EFE)

Joseba Zaldua (San Sebastián, 1992) es un futbolista en blanco y azul. Los colores de la Real Sociedad, club al que pertenece y que lleva en el corazón. También los del Leganés, donde juega este curso y aspira hacer historia en la Copa del Rey. Este lateral derecho trabajador y con una gran inteligencia para saber cuándo es necesaria su presencia en el ataque habló en exclusiva para EFE.





Pregunta: Habéis llegado a semifinales de la Copa del Rey junto al Valencia, el Barcelona y el Sevilla. ¿Se puede ganar el torneo?

Respuesta: ¿Por qué no? Sabemos que es muy complicado, que va a estar muy difícil. Pero la ilusión y las ganas que tenemos de hacer historia no nos las quita nadie. Por intentarlo no va a ser.

P: Ya nadie se puede fiar del Leganés, ¿no?

R: Ya hemos demostrado que somos un equipo duro de batir. Hemos conseguido eliminar al Villarreal, al Real Madrid. ¿Por qué no vamos a ser capaces de eliminar al Sevilla? Está claro que va a ser muy complicado pero las ganas, la ilusión que tenemos, el esfuerzo y el sacrificio que vamos a hacer va a ser muy grande con el objetivo de llegar a la final.

P: ¿La confianza gana partidos? ¿Puede ser más decisiva que las individualidades técnicas de vuestros rivales?

R: Yo creo que sí. El equipo está en una dinámica buena, con mucha confianza y eso nos ayuda a afrontar los partidos. Y también a ver nosotros mismos que somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo tanto en casa como fuera. Intentaremos ponerle las cosas difíciles al Sevilla.

P: ¿Cómo trazaría su camino idílico hasta la final?

R: Empezando por el miércoles, marcando un gol por lo menos y no encajando. Eso sería fundamental porque no encajar en el primer partido es importante, sobre todo si juegas en casa. Luego, allí, ¿por qué no ganar?. Tienes que salir siempre a ganar porque si sales a mantener el resultado normalmente pierdes. Intentaremos que se parezca a eso, conseguirlo y llegar a la final.

P: Imagínese que puede marcar el gol que le da el título a su equipo. ¿Cómo le gustaría que fuese?

R: No tengo ni idea, nunca había pensado en una cosa de esas. Mientras que entre en la portería me da igual como sea. Que sea gol es lo importante y si es para conseguir un título, más todavía.

P: Van partido a partido... ¿Se les ha olvidado entonces ya la victoria de cuartos de final en el Santiago Bernabéu?

R: No, eso todavía está en nuestras cabezas. Muy pocos equipos consiguen ganar en el Bernabéu, mas remontando una eliminatoria después de haber perdido 0-1. Hemos hecho historia. Para un club como el Leganés llegar a semifinales de Copa eliminando al Villarreal y luego al Real Madrid es algo difícil de digerir, a algunos nos cuesta asimilarlo todavía.