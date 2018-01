Dragon Ball FighterZ, más que súper guerreros

El lanzamiento de un nuevo juego inspirado en Dragon Ball siempre conlleva la misma pregunta: ¿Será éste el definitivo, el que esté verdaderamente a la altura de la obra de Akira Toriyama? Pues parece que Arc System Works y Bandai Namco se han acercado muchísimo, y han logrado superar a los referentes hasta ahora como Dragon BallZ: Hyper Dimension de Super Nintendo y Dragon Ball Xenoverse (I y II) de la presente generación de consolas.

Dragon Ball FighterZ entra por los ojos, es indudable. Y eso que no ha tratado de hacer personajes en tres dimensiones con detalles gráficamente hiperrealistas: ha sido totalmente al contrario. Ha apostado por la estética en dos dimensiones original del manga y el anime, lo que nos provoca una sintonía instantánea con cada uno de los personajes. Pero no sólo eso; además cuenta con fotogramas prácticamente calcados a los de las obras originales, y muy hábilmente, ha incorporado ralentizaciones dramáticas que potencian esta conexión con la animación y el cómic. Dicho de forma clara: parece que estamos jugando con la serie de dibujos, así de simple y enorme.

Escenas calcadas al manga y anime / Arc System Works/ Bandai Namco

El centro neurálgico de este Dragon Ball FighterZ es su zona social, desde la que podemos acceder a los diferentes modos y coincidir con el resto de jugadores de nuestro servidor online. Nuestro avatar puede ser cualquiera de los personajes de la saga, en versión miniatura y con multitud de variantes de vestimenta, títulos o colores. Estas variantes podemos conseguirlas con las cápsulas Z que se compran, exclusivamente, con la moneda del juego acumulada tras cada partida. Dadas sus similitudes con las cajas de botín y el interrogante de que pudiera haber microtransacciones con dinero real en el futuro, Bandai Namco se ha encargado de negarlo en rotundo. No habrá dinero real en el juego.

Vegeta en un nuevo nivel de poder / Arc System Works/ Bandai Namco

Desde esta zona social podemos acceder a la práctica, la zona de combate online y local, torneos, los diferentes retos arcade que van aumentando en duración y dificultad, y el modo historia donde nuestros personajes van ganando experiencia y mejorando. La historia es completamente original, y arranca con un Goku que ha perdido la memoria y cuyo cuerpo controlamos como una conciencia externa. Para saber qué le ha pasado y limpiar el planeta de los villanos que lo inundan habrá que luchar… y mucho durante sus diez horas de duración (más o menos) en tres grandes capítulos.

Goku, confuso al inicio del modo historia / Arc System Works/ Bandai Namco

El combate tres contra tres en dos dimensiones que caracteriza a esta entrega ya otorga un importante sentido táctico a cada encuentro, gestionando bien la barra de vida de cada uno de ellos. Técnicamente es un estilo al inicio asequible, con posibilidad de golpes rápidos, medios y fuertes, salto y doble salto, contraataques, teletransporte a la espalda del enemigo, roturas de guardia, proyectiles a distancia y sencillos movimientos especiales con un cuarto de cruceta que pueden combinarse con un segundo personaje de nuestro equipo si lo sacamos a escena. Los combos más simples se realizan simplemente repitiendo un botón o en secuencias de tres y cuatro diferentes. Pero la cosa se complica, y bastante, si queremos conseguir los combos realmente largos y devastadores. Aquí es donde está el reto, sobre todo en el modo online, combinando secuencias y jugando con levantar al rival en el aire y devolverlo al suelo.

Plantel inicial de 21 personajes, ampliable a 32 / Arc System Works/ Bandai Namco

Es importante también conocer el plantel de personajes, todos muy diferentes entre sí. De inicio tendremos 21, que aumentarán a 24 a base de desbloqueos de los modos en nivel difícil. Y no, no falta ninguno de los clásicos ni de los más nuevos de la era Dragon Ball Super. Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Célula, los androides, y hasta las versiones super saiyan dios con su pelazo de colores más allá del amarillo de los súper guerreros. Las mayores novedades son el siniestro Goku Black y el nuevo Androide 21 creado por Akira Toriyama para el juego. En el futuro, vía descargable de pago llegarán 8 más. Y por cierto también podemos invocar al dragón Shenron si reunimos las 7 bolas mágicas a base de combos: una vez en pantalla podemos pedirle un deseo en forma de invencibilidad temporal, recuperar vida, a un personaje caído o una explosión de daño extra.

Más actualidad

Después de asistir a su presentación en España hace unos días y tras probar largo y tendido Monster Hunter World (PS4 y Xbox One), ya podemos confirmar que la saga ha dado un enorme salto hacia adelante. La caza de monstruos es apasionante, sobre todo porque todo sucede en ambientes naturales vivos. No sólo importa el comportamiento y la gran inteligencia artificial de las bestias (muchas de ellas impresionantes por fiereza y tamaño), también los accidentes del terreno y los territorios. Esto, sumado a las enormes posibilidades de armamento y cazas en cooperativo con otros jugadores de todo el mundo, ha conformado un juego redondo y muy desafiante desde el principio.

PS4 y sus gafas de realidad virtual Playstation VR acaban de recibir The Impatient, una apuesta total por el terror psicológico. La historia nos sumerge en un tétrico manicomio de los años 50 y no es apta para cardíacos. Sus creadores han sabido aprovechar de forma magistral la inmersión y el aislamiento tanto visual como sonoro de la realidad virtual para darnos sustos difícilmente soportables por los más sensibles y para manejar las conversaciones mediante comandos de voz de forma natural. Sin embargo no todo es perfecto: el juego dura poco más de dos horas y se echa en falta más interacción del jugador con el entorno. En cualquier caso es una experiencia súper intensa que encantará a los amantes del terror.

El juego de rol japonés Lost Sphear acaba de aterrizar para PS4, Nintendo Switch y Steam. En él viviremos la historia del espadachín Kanata, que debe reconstruir el mundo con su poder para materializar recuerdos. Sus combates por turnos encantarán a los amantes del rol clásico japonés, y cuentan con el añadido de las espectaculares armaduras Vulcosuit para dotar de habilidades especiales a los personajes. Además este Lost Sphear se enriquece con una banda sonora de lo mejor que hemos escuchado en los últimos años en el género, una joya en sí misma. Uno de sus pocos puntos negativos es que llega sin traducir al español.

Call of Duty World War II ya cuenta con su primer contenido descargable: The Resistance. Incluye tres nuevos mapas para el modo multijugador como son Valkyrie (localizado en Prusia, en una zona de búnqueres donde se intentó matar a Hitler y sus oficiales), Anthropoid (ambientado en Praga y en el intento de asesinato de la mano derecha del führer) y Occupation (remasterización del mapa Resistance de Modern Warfare 3 situado en París en el barrio de Montmatre con la Torre Eiffel de fondo). Además incluye el nuevo modo Guerra ‘Operation Intercept’ y ‘La orilla más oscura’, el siguiente capítulo del modo zombies.

También está ya disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One uno de los juegos favoritos de Sheldon Cooper: Railway Empire. Se trata de un simulador de gestión de recursos en el que tenemos que levantar nuestro propio imperio ferroviario en la Norteamérica del siglo XIX. Además de gestionar el personal, los materiales o los suministros energéticos, contamos con 40 locomotoras históricamente reales. El inicio va a ser duro, pero a las pocas horas ya dominaremos uno de sus puntos clave: el desarrollo de tecnologías para hacer nuestros trenes más eficientes. Como nota curiosa también podemos apostar por sabotear a la competencia, uno de los aspectos más divertidos del juego.