La mujer del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere zanjar, cuanto antes, el asunto de la sucesión de su marido. Rosa Francia, en declaraciones al programa 'Hoy por Hoy' de SER Málaga, no quiere que De la Torre repita tal como le pide el partido y cuestiona la forma en la que se ha gestionado este asunto.

No entra en el debate político, se ciñe como mujer del alcalde al ámbito familiar, pero desde ahí expresa su opinión: De la Torre no debería repertir, y ya se lo ha dicho en varias ocasiones. Lo dice Rosa Francia y lo comparten sus hijos tras toda una vida dedicada a ocupar cargos públicos. No quieren que el asunto se dilate más tiempo, algo que avanza esta martes en SUR.

El alcalde se ha dado un mes para responder al partido si repetirá como candidato en el año 2019. La decisión final esta en manos del regidor pero su mujer, desde su ámbito, en la entrevista en 'Hoy por Hoy', cuestiona que el partido haya gestionado adecuadamente el asunto de la sucesión. Igual que tampoco parece que le gustara demasiado cuando, tras ganar las elecciones en 2015, el partido diera a conocer que se planteaba que De la Torre pudiera ser el número uno del PP por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados.

Francia incluso plantea ("sin que sea una panacea") la posibilidad de unas primarias internas en el PP que permita elegir al candidato. La mujer del alcalde, en la entrevista en la SER, también se pronuncia sobre lo dicho por la exalcaldesa Celia Villalobos a cuenta de sus alusiones al alcalde. La diputada digo que "llega un momento que te tienes que ir de los sitios"; Rosa Francia le responde que "se aplique el cuento".