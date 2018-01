El abogado de Julián Muñoz asegura que su ingreso en prisión castiga al personaje

El abogado de Julián Muñoz recurre el ingreso en prisión del exalcalde de Marbella tras filtrarse unas imágenes suyas de fiesta en Mijas.

Pena de telediario que condena al personaje más que a la persona. Es lo que afirma Antonio José García Cabrera, el abogado que lleva los asuntos penitenciarios del exalcalde de Marbella.

Muñoz ingresó ayer tarde, por orden de Instituciones Penitenciarias, en el Centro de Inserción Social de Algeciras donde se le ha impuesto un régimen cerrado, pese a que tiene concedido el tercer grado por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Se le retiró la tobillera que le permitía, por su delicado estado de salud, cumplir la pena de cárcel desde casa según dictó el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a comienzos del pasado año.

Para el letrado, Muñoz no ha incumplido ninguna de las medidas que contempla el tercer grado que permite la vida normal durante los fines de semana e insiste que un video de 30 segundos, con el exalcalde de fiesta, no puede equipararse a los informes médicos ni traducirse en represalia: "Consideramos que la decisión es caprichosa y castiga al personaje público Julián Muñoz y no a la persona a la que no se le está aplicando el derecho...considero impropio de Instituciones Penitenciarias que se le imponga (a Julián Muñoz) una pena de Telediario, quizás para acallar la alarma social que se haya podido despertar, pero eso no es un criterio jurídico , aquí los únicos criterios jurídicos son los informes médicos objetivos no un vídeo de treinta segundos".

García Cabrera mantiene que el estado de salud de Muñoz no ha variado y las enfermedades crónicas que padece: cardiopatía, enfermedad pulmonar por obstrucción, arterioesclerosis o diabetes son para siempre y lo único que puede tener Muñoz es mejor apariencia exterior.