Empipats amb Torrent

La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de posposar el ple d'investidura ha causat malestar a Junts per Catalunya (JxCat), que considera que es donen les "condicions polítiques" per celebrar la sessió avui mateix i critica que no ho hagi consultat amb els grups.

Fonts de JxCat han criticat així la decisió de Torrent, que ha anunciat que el ple previst per avui a les 15.00 hores queda ajornat fins que el Tribunal Constitucional (TC) resolgui les seves al·legacions contra la decisió de vetar una investidura a distància de Carles Puigdemont, a qui manté com a candidat, cosa que el primer grup independentista sí que ha valorat positivament.

JxCat ha anunciat a primera hora del matí que hi havia un acord amb les forces sobiranistes per celebrar les sessió d'investidura d'avui, davant el silenci d'ERC, però tot seguit ha escoltat per boca de Torrent que el ple quedava ajornat, encara que no suspès.

En aquest context, fonts del primer grup independentista del Parlament han discrepat amb Roger Torrent, d'ERC, en considerar que sí que es donen "les circumstàncies polítiques" per celebrar el ple avui mateix, com estava previst.

A més, les mateixes fonts critiquen que la decisió de Torrent no hagi estat "consultada ni comunicada prèviament" als representants de Junts per Catalunya. En tot cas, JxCat ha valorat que el president del Parlament es comprometi públicament a no presentar cap altre candidat alternatiu a Carles Puigdemont per a la Presidència de la Generalitat.

La decisió de Torrent ha agitat també les xarxes socials, on alguns diputats de JxCat han explicitat el seu malestar. És el cas de Quim Torra, que en un primer missatge s'ha preguntat: "Però per què se suspèn el ple? Estem convocats"; més tard, fent-se eco d'una notícia que deia que el Govern central i el PSC aplaudeixen l'ajornament, ha comentat: "Això era el que MAI ens podia passar avui". La també diputada de JxCat Aurora Madaula ha comentat un tuit que aplaudia la decisió de Torrent: "Molt bé? MOLT BÉ???????? De debó???????", ha escrit, al costat d'una emoticona per expressar empipament.

De la seva banda, Francesc de Dalmases, un altre diputat del grup de Puigdemont, ha subratllat des de Twitter que "defensar la sobirania del Parlament" significa "mantenir el compromís amb el mandat popular i la majoria independentista" i ha afegit: "La història no ens perdonarà cap reculada i no volem recular. Les diputades i els diputats de JxCat estem convocats i ens mantenim ferms".

PUIGDEMONT NO HA RESPOST

De la seva banda, Torrent, argumenta que ha trucat diverses vegades a Puigdemont, sense obtenir resposta, abans de comparèixer per anunciar que posposava el ple. Així ho han assegurat fonts de l'entorn del president de la Cambra.