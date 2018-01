Concentració sense investidura

1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han reunit avui, primer al passeig Lluís Companys i després davant del Parlament, a l'hora en la qual havia de començar el ple de la sessió d'investidura, finalment ajornat pel president de la cambra catalana, Roger Torrent.

Els concentrats havien estat convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a les 14:30 hores a la plaça de Sant Jaume, seu del Palau de la Generalitat, i han avançat fins als voltants del Parlament, on els organitzadors han col·locat pantalles per seguir el ple, que finament no se celebrarà.

Durant el recorregut s'han escoltat consignes com "llibertat presos polítics", "ni un pas enrere", "fora les forces d'ocupació" o "Puigdemont és el nostre president", i s'han vist nombroses banderes estelades.

Molts dels assistents vesteixen peces de color groc, color que simbolitza la demanda de llibertat per als presos independentistes, i porten caretes del president destituït Carles Puigdemont.