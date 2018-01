Puigdemont adverteix: "No hi ha cap altre candidat possible"

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha constatat avui que "lamentablement" el president del Parlament, Roger Torrent, ha optat per ajornar el ple d'investidura i, tot i que ha dit "respectar" la seva decisió, ha advertit que no hi ha "cap altre candidat possible".

Després de guardar silenci al llarg de la jornada, enmig dels retrets creuats entre JxCat i ERC arran de la decisió de Torrent d'ajornar el ple d'investidura, Puigdemont ha difós finalment un missatge enregistrat, que s'ha publicat passades les vuit del vespre, a través de les xarxes socials.

En aquest context, ha fet una crida al sobiranisme a no perdre la "unitat", que és, ha recalcat, "el que somien els que ens volen a la presó o a l'exili per anys", en al·lusió al Govern de l'Estat.

Segons Puigdemont, per fer front a l'aplicació del 155 que es mantindrà si no hi ha un nou Govern, la majoria sobiranista ha de donar una "resposta unitària i coordinada per al desplegament del mandat de l'1-O i del 21-D".

Puigdemont ha destacat que avui comptava amb "68 diputats independentistes" que l'haurien votat en el ple d'investidura i que eren "la garantia democràtica" per a la seva celebració, a l'hora que ha remarcat que "no hi ha cap altre candidat possible" per a la Presidència de la Generalitat.

Però "lamentablement el ple no s'ha celebrat, el president del Parlament ha optat per un altre camí i la seva decisió l'hem de respectar", ha afegit.

Encara que, a la vegada, ha ressaltat que "la democràcia ni s'ajorna ni se suspèn" i ha advertit que acceptar que "es dictin presidències des de Madrid" seria "hipotecar per sempre els resultats electorals" a Catalunya.

En aquest sentit, ha denunciat que el Govern central està fent "xantatge" en plantejar que només hi pot haver "el president que els agradi a ells" o, si no, mantenen l'aplicació de l'article 155.

En aquest context, Puigdemont, fugit de la justícia a Brussel·les, ha destacat que "el camí més ràpid" per acabar amb el 155 és la "investidura i la formació de Govern".

Per això, ha incidit que avui Catalunya, a través del ple d'investidura ajornat, "tenia l'oportunitat i començar a construir el país que els ciutadans volen", però ha remarcat que haurà d'esperar "per la paràlisi que obliguen els que han perdut les eleccions".