Rovirola deja el Albacete

Marc Rovirola y el Albacete Balompié han acordado resolver el contrato del futbolista. Una acción que se enmarca dentro del propósito de nuestro Club de facilitar a Marc que pueda incorporarse a otro equipo y afronte un nuevo reto deportivo aun habiéndose cerrado el periodo de fichajes. Una fórmula destinada a atribuir al centrocampista la posibilidad de vestir otra camiseta en cualquier momento, una vez que desde su lesión ha estado poniéndose a punto bajo la supervisión de nuestro cuerpo médico y nuestro equipo.

“Sólo puedo tener palabras de agradecimiento para el Albacete Balompié. Me han ayudado mucho en los malos momentos que van aparejados a una lesión. Me lo han facilitado todo y me han ayudado a recuperarme y a ponerme en el punto óptimo para empezar a jugar. Y es eso precisamente es lo que quiero, jugar. Ahora se abre la oportunidad de empezar a competir y con esta desvinculación tengo la opción de encontrar ese reto deportivo que estoy buscando sin depender de ventanas de fichajes. Soy consciente de que tengo difícil sumar minutos en el Alba y considero que lo mejor es proseguir con mi carrera deportiva siendo importante en otro club”, aseguró el futbolista a la página web del Club.