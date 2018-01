Si tienen hijos pequeños, seguro que les gustaría que se convirtieran en grandes futbolistas. Me parece normal, teniendo en cuenta que los hemos convertido en los grandes ídolos de esta sociedad. Ahora, si tuvieran una hija, ¿les gustaría que fuera árbitra de fútbol? Me parece que la mayoría de Uds. estarán pensando que me he vuelto loco.

Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dejar a nuestras hijas que sean árbitras de fútbol o lo que quieran, aunque sean oficios hasta ahora vedados para las mujeres?

Alguno me dirá que porque lo más bonito que les van a decir es “que se vayan a tocar el coño a otra parte”. Así, con toda crudeza, lo oyó Nicole Ramos, de 17 años, en un partido de alevines. ¡Qué mérito tienen sus padres y los de las otras cuatro árbitras que pitan en la comarca de l'Alacantí!

Lo peor que podemos hacer por nuestros hijos es convertirnos en energúmenos y endosarles nuestras frustraciones.

Nadales, Ronaldos o Messis o Gasoles hay uno... Bueno en el caso de los Gasol -son la excepción que confirma la regla- hay dos. Todos los demás, cuando crezcan y tengan otras respetables profesiones, tienen que pensar que fueron felices jugando al fútbol, al balonmano o siendo árbitra. ¿Por qué no?

Noticias relacionadas La Columna de Carlos Arcaya AUDIO La dichosa cruz de Callosa de Segura