Chendo: “Estoy deseando jugar, marcar y que el equipo gane”

Chendo Alarcón ya viste de auriverde. El de Torreblascopedro aterrizaba en la tarde de este martes para firmar su contrato, ponerse el mono de trabajo y trabajar a las órdenes de Darío.Sabe muy bien dónde ha recalado, con quién va a jugar y lo que se va a encontrar. Pero también, sabe muy bien el problema que sufre actualmente su nuevo equipo y que no es otro que la falta de gol, la falta de confianza y, en definitiva, recuperar la confianza.

Lleno de ganas e ilusión aterrizaba Chendo Alarcónen el Paco Gálvez y reconocía que “tengo muchas ganas. Conozco la categoría, conozco al equipo y, sobre todo, conozco al mister y su forma de trabajar. Vengo con mucha ilusión y con ganas de debutar cuanto antes”.

Cuestionado por su pasado, el nuevo delantero auriverde indicaba que “no me gusta hablar del pasado, pero vengo del Motril y salgo del club porque quería salir hace tiempo, pero gracias a Dios llegamos a un acuerdo y me dieron la baja”. Además, respecto a su responsabilidad de cara al gol, Chendo aseguraba “estar tranquilo” ya que “confío en el equipo porque lo he seguido bastante y sé lo que hay. Vengo a trabajar y sé que trabajando duro llegará la recompensa”.

A título personal, el nuevo ariete del Atlético Tomelloso se presentaba como un delantero que “me gusta ser un nueve de referencia, que está con los centrales y estar en boca de gol. Pero, sobre todo, me gusta trabajar para el equipo y dar lo máximo de mí”. Reconocía que tuvo opciones de marcharse a otro equipo, pero el lado personal pudo al lado deportivo ya que “conozco a este equipo, sé que hay un gran grupo humano y eso es clave. Además sé cómo trabaja Darío y sé que puede sacar mucho rendimiento de mí”.

Hablando de su momento actual y de sus sensaciones, Chendo no se escondía a la hora de destacar que “estoy preparado desde ya para jugar este domingo”. Por eso,”estoy deseando jugar, marcar y, sobre todo, de que el equipo gane”.