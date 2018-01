El Mobile renova el compromís amb Barcelona "en un entorn estable"

L'organitzador del Mobile World Congress (MWC), el GSMA, ha fet públic avui de nou el seu compromís amb Barcelona com a seu d'aquest gran esdeveniment de la telefonia mòbil fins al 2023, encara que ha tornat a subratllar la necessitat de garantir un "entorn estable i segur" per als seus participants.

Durant la conferència de presentació de la nova edició del Mobile, que se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març, tant el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, com el responsable de Màrqueting, Michael O'Hara, han posat èmfasi en la seva voluntat que el congrés segueixi a Barcelona els anys vinents i s'han mostrat convençuts que aquest any l'esdeveniment "serà un èxit".

Preguntats per la inestabilitat política i per com pot afectar el Mobile, O'Hara ha recordat que el contracte que lliga al congrés amb Barcelona és fins al 2023 i ha apuntat que "estem compromès amb aquesta relació" i que esperen "que l'entorn ens ho permeti".

"No som una organització política. No som polítics, sinó una organització empresarial i hem d'assegurar-nos que hi hagi un entorn estable i segur per oferir", ha argumentat.

Els dos directius del GSMA han agraït la col·laboració amb les administracions de Barcelona, Catalunya i Espanya per contribuir a fer que el congrés, que espera l'assistència de 108.000 participants, sigui un èxit un any més.

Després dels esdeveniments polítics de l'octubre passat a Catalunya, que van afectar greument alguns dies la mobilitat a la ciutat, Hoffman ja va expressar la seva preocupació per la situació i va obrir la porta a replantejar-se la seva disposició a continuar a Barcelona a partir del 2019 si no es garanteix l'estabilitat política i social.

En declaracions als periodistes després de finalitzar la conferència de premsa, el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello ha assegurat que tant el GSMA com l'ajuntament estan convençuts que el congrés serà un èxit i "serà molt bo" per a la patronal de la telefonia mòbil i per a la ciutat.

"Més enllà de les dificultats polítiques del moment, totes les administracions estem fent un esforç per enviar un missatge de confiança i estem treballant conjuntament", ha apuntat.

En aquesta línia, ha explicat que Barcelona acollirà demà un acte en el qual estaran presents tots els protagonistes de l'àmbit de la innovació tecnològica i científica de la ciutat, a més de personalitats de la cultura i de l'empresa, per reforçar l'ecosistema empresarial barceloní i unir energies.