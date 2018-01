La línea 400, una prioridad irrenunciable para el norte de la provincia de Granada

En las comarcas de Baza y Huéscar no se conforman con la exclusión de la línea 400 de los planes energéticos más inmediatos del Gobierno central. En Baza se ha escenificado este miércoles esa voluntad en un encuentro institucional en el que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, ha insistido en reclamar la construcción del eje eléctrico Caparacena-Baza-Vera antes de 2020.

Un frente reivindicativo, formado por el consejero andaluz de Empleo, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, alcaldes de las comarcas del norte provincial y representantes de organizaciones empresariales, entre otros agentes socioeconómicos de esta zona, se han reunido en Baza para reclamar al Ministerio de Energía la construcción a corto plazo del eje eléctrico Caparacena-Baza-Vera. Todos, insistentemente, menos algunos representantes políticos del Partido Popular que ponen el acento en cuestiones de forma, han coincidido en que no incluir de inmediato esta línea en la planificación energética estatal supone lastrar el desarrollo de las comarcas orientales de Andalucía, con un perjuicio de "consecuencias históricas" agravado por factores como el despoblamiento y la falta de oportunidades en un territorio muy castigado por el déficit de infraestructuras. El consejero de Empleo insiste en que la demanda y el interés de empresas de renovables por invertir en esta zona es un hecho objetivo, por lo que reclama con urgencia puntos de encuentro entre las administraciones para llevar a cabo los trámites de ejecución de la línea 400 lo antes posible.

Carnero ha resaltado este miércoles en Baza la contradicción en la que cae el Gobierno central al permitir recientemente una subasta energética vinculada en el futuro a proyectos en este territorio y, paralelamente, no dar vía libre a la ejecución inmediata de la línea eléctrica de 400 kv. El consejero andaluz espera, como ha asegurado ante los periodistas, que todo este tiempo que está pasando sin que se ponga en marcha el plan energético estatal desde que se anunció, sirva para reorientar la decisión del Gobierno de España y que, finalmente, permita incluir la línea eléctrica del norte provincial en el Anexo 1 de la planificación prevista hasta 2020.

De momento, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acepta mantener una reunión con los presidentes de las diputaciones de Granada, Almería y Jaén para tratar este asunto, pero niega la presencia del consejero andaluz de Empleo en ese encuentro, previsto para el 1 de marzo. Lo ha confirmado el presidente de la institución provincial granadina, José Entrena, justo antes de la reunión mantenida con Javier Carnero en Baza. Entrena apela al acuerdo e insiste en que no beneficia a nadie la confrontación política. Lo único importante, afirma, es construir la linea eléctrica para contribuir al desarrollo de las comarcas de Baza y Huéscar.

Sin embargo, la confrontación política sobre la gestión y viabilidad de la futura línea 400 se ha visibilizado a las puertas del Auditorio del Museo Arqueológico de Baza, a la llegada del consejero de Empleo. El Partido Popular ha contraprogramado con otra convocatoria para los medios de comunicación a las puertas de esta reunión, en la que los populares han explicado de nuevo los motivos por los que la línea Caparacena-Baza-Vera no se va a construir dentro de los plazos de la planificación estatal hasta 2020, según explicó la pasada semana el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz.

Recuerdan los populares bastetanos que la Junta debe justificar que existe demanda e interés inversor sobre energías renovables en este territorio, que debe buscar por sí misma la financiación para ejecutar el eje eléctrico, a pesar de ser competencia estatal y que, además, el coste de su construcción no puede recaer ni repercutir en los bolsillos de los ciudadanos. De momento, no hay "movimiento de fichas" en este asunto por parte del Gobierno de España. La senadora granadina y presidenta local del Partido Popular en Baza, María José Martín, ha entregado una carta en mano al consejero andaluz antes de empezar el encuentro de este miércoles con alcaldes de las comarcas del norte de la provincia. En esa carta se exponen los argumentos que, a criterio del Gobierno, no justifican la construcción inmediata del eje eléctrico de 400 kv por el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Empleo y el Ministerio de Energía hace ocho meses.

Por parte del alcalde anfitrión de la reunión de este miércoles, el bastetano Pedro Fernández, se ha puesto de manifiesto la falta de voluntad política que, a su juicio, existe por parte del Partido Popular y el Gobierno central para desatascar esta situación que puede postergar las aspiraciones de crecimiento socioeconómico en las comarcas orientales de Andalucía en un futuro inmediato.

