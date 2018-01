MeToo y #NoEsNo disparan las denuncias de mujeres

Las denuncias contra la libertad sexual se disparan en Euskadi. En 2017 la Ertzaintza recibió 453, un aumento del 27 por ciento. Se han más que duplicado desde 2010 (210 denuncias).

No es un fenómeno aislado en Euskadi. En Navarra, en Cataluña, en Málaga...miren los últimos datos policiales en España; y en Francia, y en Estados Unidos. Los expertos explican que, a mayor conciencianción social, mayor número de denuncias. Y 2017 fue el año del Me Too, de la rebelión pública de las mujeres contra el acoso y el abuso a nivel global. A nivel más doméstico, tuvimos nuestro No es No, Ez beti da Ez, que sin ir más lejos el domingo recibió un premio Sabino Arana.

Los países más igualitarios son donde las mujeres más denuncian. Aquí, antes, estas agresiones sexuales no acababan en comisaría, por no considerarlas delitos, por no confiar en su recorrido judicial,o porque muchas veces la juzgada acababa siendo la mujer.

Por todo ello, deberíamos hasta alegrarnos por el repunte de denuncias. Pero, no dejemos de ver el bosque. Que seguimos contando por cientos las agresiones sexuales en Euskadi. Más de una por día.