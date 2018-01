El alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, ha asegurado en la Cadena SER que le parece "lamentable" que el Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía quede inoperativo durante las obras que se van a realizar en horario nocturno entre el 3 de abril y el 30 de junio. Dice Martín que "no es de recibo porque es el tercer aeropuerto más rentable de España; el séptimo de 49 aeropuertos en volumen de pasajeros".

No se explica cómo no se desplaza la actividad hasta Tenerife Norte. Y añade: "Me parece asombroso que digan que no va a pasar nada y que se puede reordenar el tráfico, porque eso no puede ser así, sobretodo cuando el aeropuerto de referencia estará en la otra provincia".

El alcalde ha dicho que lo que sucederá "afecta a la economía de Tenerife, y teniendo en cuenta que el Reina Sofía es el aeropuerto más rentable, me parece increíble que aquí no se busquen otras alternativas (en referencia al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife).

Dicen que no va a haber suspensión de vuelos. Ya hay compañías que los está suspendiendo, y por otro lado, nadie nos garantiza que´ocurrirá con aquellos vuelos que vengan retrasados en horario nocturnos se vean obligados a aterrizar en horario nocturno.