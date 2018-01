Sebastián Herrero: "No debemos hacer política con la arquitectura"

Sebastián Herrero, uno de los arquitectos conservadores del edificio más singular de la ciudad de Córdoba y una de las maravillas arquitectónicas del mundo ha publicado el libro “De lo original a lo auténtico. La restauración de la Mezquita Catedral de Córdoba durante el siglo XX”, fruto de su trabajo de investigación que le valió la obtención del doctorado.

El siglo XX fue muy activo en restauraciones de bienes patrimoniales, pero “no debemos cometer el pecado del presentismo, juzgar intervenciones de otros momentos con los ojos del siglo XXI”, asegura Herrero que, no obstante, señala el periodo de los años 70 en el que “se producen anacronismos, porque se usan criterios que no se están aplicando en el resto de Europa”. En parte de esos años 70, quien encabezaba la Dirección General de Arquitectura era Rafael de la Hoz y de ese periodo son las celosías que el Cabildo pretende retirar, una de ellas ya ha sido desmontada. “No es que no se deberían haber hecho así, sino que no se ajustaba a los criterios con los que se estaba interviniendo en Europa”. La polémica por la retirada de la celosía sobrevuela la conversación mantenida en Córdoba Hoy por Hoy: “No quiero particularizar en la figura de Rafael de la Hoz que por otra parte es un magnífico arquitecto”, asegura.

Sebastián Herrero trabaja desde hace diez años en el equipo de arquitectos conservadores, junto a Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz Cabrero. Su objetivo es “hacer comprensible el edificio y dejarlo a las siguientes generaciones de la mejor manera posible. En los últimos días, el Cabildo ha hecho público el informe arqueológico que señalaría unos restos arqueológicos localizados bajo el vano que ha dejado la retirada de la celosía como parte de un supuesto complejo episcopal. Ese informe ha sido interpretado como una especie de victoria para quienes insisten en el origen cristiano del templo primitivo. Otros informes afirman lo contrario. En ese debate continuamos en Córdoba, herencia de la polémica iniciada por el obispo Demetrio Fernández al intentar borrar el término Mezquita del templo que adquirió su reconocimiento popular e internacional bajo esa nomenclatura. “No debemos hacer política con eso, el campo científico debe ser absolutamente objetivo, cuando se dice que posiblemente pudiera pertenecer al complejo de San Vicente se dice eso, posiblemente”, concluye Herrero.

Celosía / CADENA SER

De los distintos arquitectos que han pasado por la Mezquita desde 1882, año en el que se declaró como Momento Nacional, Sebastián Herrero destaca a Ricardo Velázquez Bosco: “puso las bases del edificio que hoy podemos encontrar y se enfrentó al reto de redescubrir un edificio oculto bajo la capa de la intervención barroca”. La restauración, dice Herrero, es un ejercicio de “investigación y análisis”. Y Cuando Sebastián Herrero dice “oculto” no está utilizando una metáfora. “La Mezquita se blanqueó por completo, pierde la dualidad cromática de los arcos y las dovelas y se sustituye toda la techumbre de madera por unas bóvedas pintadas también en blanco”, asegura.