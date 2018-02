"Mueren todos los días: es una vergüenza, son seres humanos"

“Llevo más de 25 años trabajando en ayuda humanitaria como médico y te doy gracias Hussein, donde quiera que estés, porque en tan solo unas horas,con toda tu humildad y tu imborrable sonrisa me enseñaste, sin pretenderlo, que la gente como tú es la que de verdad conoce el significado de palabras como solidaridad, humanitarismo, generosidad, ayuda desinteresada, entrega y tantas otras que nos llenan la boca al decirlas y que tú demuestras en un susurro.

Necesito creer que la humanidad, solidaridad y generosidad de Hussein son como virus y se contagian. Que algún día los poderosos que deciden con cierta arbitrariedad sobre las vidas de otras personas, (desde sus grandes despachos o cenas copiosas en restaurantes caros) ,se van a "infectar" de los virus de Hussein. Quizás entonces las cosas sean un poco mejor"

La persona que escribe esto es José María Echevarría. Es un médico madrileño, que está afincado en Córdoba y que lleva más de 25 años trabajado en ayuda humanitaria, cooperando con oenegés como Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja...

José María, bienvenido, buenas tardes…

Buenas tardes. Yo prefiero que me llamen Jota, porque lo de José María me suena muy raro.

¿Cuánto tiempo falta para que ese virus del que hablaba se contagie? Da la sensación de que caminamos en sentido contrario, de que cada vez la gente está más deshumanizada.

El símil con el virus es para que la gente entienda lo del contagio. Este virus del que yo hablo, el virus de Hussein, no se contagia como el virus de la gripe, desgraciadamente, ¿no?.

No sé cuánto falta, yo creo que falta muchísimo para que eso se contagie y que la gente sea humanitaria como la historia de este hombre. Es que yo creo que eso es un caso entre mil millones. Con que la mitad, o la mitad de la mitad, de la mitad, de lo que hizo este hombre por Ibrahim se contagiaran, las cosas sería mucho mejores. Vamos falta mucho todavía.

¿Quién era Hussein y cómo lo conoció?

Es una historia un poco larga. Hussein e Ibrahim eran dos emigrantes que venían en un grupo de gente de Siria.

Ibrahim era un anciano de setenta y tantos años que, viajaba con su familia, con su nuera y con su nieto porque habían matado a su hijo justo el día antes de que salieran para robarle el dinero del viaje.

Entonces en Hungría, en un campo, se separaron y lo dejaron solo. Y Hussein era un chaval joven de Afganistán que había estado en en Suecia, había hecho dinero y cuando volvió a Kabul, se encontró que los talibanes habían matado a toda su familia.

Entonces decidió utilizar el dinero que tenía para él y tres amigos más. Para pagarse ese viaje con las mafias para venir a Europa y en el camino encontraron a Ibrahim.

Nosotros montamos unas tiendas de campaña en la estación de pueblo de Hungría y encontramos a Ibrahim en las vías, tirado. Lo llevamos a la clínica y allí se encontraron, hablaron, y de repente Hussein decidió adoptar a Ibrahim, le dijo :”Tú has perdido a tu familia pero en nosotros tienes una familia”, e hicieron todo el viaje juntos.

Una persona que estaba dispuesta a morir en las vías porque había perdido todo, de repente se encontró a este chaval y se lo llevó con él.

¿Qué pasa por su cabeza cuando surgen historias de este tipo?

Pues aún hoy que han pasado años, yo me emociono al contarlo. No sé, yo llevo muchísimos años en esto y he visto muchas cosas, pero siempre te toca. No, porque, con todo lo que tiene esta gente, lo que sufre, en el fondo ves lo que es el ser humano, y ojalá fuéramos todos así.

¿Por qué orientó su actividad hacia la ayuda humanitaria, hacia la cooperación internacional, qué le aporta?...

Cuando terminé la carrera a mí siempre la medicina me gustaba por el contacto con el paciente. Entonces encontré a unos amigos que hablaban una cosa que se llama Médicos Sin Fronteras. Lo empezamos juntos aquí y me metí en esto,un poquito para probar, y me enganchó.

Me enganchó y enganchado llevo 27 años. No solo con Médicos Sin Fronteras sino con diversas organizaciones, pero vamos me enganchó porque esto era lo que me gustaba.

¿Dónde ha estado?

Uff, pues he estado en más de 20 países. En África, en Asia, en el Sudeste Asiático, en Latinoamérica, en Europa, y ahora en Medio Oriente. Bueno, de hecho, conocí a mi mujer que es mozambicana gracias a esto. Mi hijo el mayor es camboyano, lo adoptamos en Camboya, o sea, tengo que agradecer mucho a mi trabajo la familia que tengo.

Europa y España han incumplido su compromiso de traer a refugiados, de hecho somos uno de los países que menos ha cumplido su compromiso, que menos personas refugiadas tienen en su territorio, ¿cómo sé cómo interpreta usted estos datos?.

Ya, lo que pasa es que España es un país contradictorio en esto porque, mientras la gente es muy humanitaria y la gente se ve muy tocada por todas estas historias, a nivel de los gobiernos es como que pasan mucho, ¿no?.

Toda la vida pasaron del 07 y ahora pasan de esto,¿no?. Es muy bonito quedar en la foto “vamos a recoger a 150 o 15.000", y creo que han recogido a cuatro familias, entonces, qué voy a decir?, pues qué es vergonzoso, ¿no?. Pero vamos que no ha sido solo España.

Es el país que me toca, y es vergonzoso que hayan acogido a cuatro, para eso no acojas nada, ¿es como cachondeo, o qué?.

El mar , nuestras costas se han convertido en los últimos años, en una tumba mortal para miles de personas que intentan una vida mejor y que no llegan a encontarla ¿cuál es su visión sobre esa realidad?

Me toca bastante porque yo fui vicepresidente Médicos Sin Fronteras España,ahora soy miembro de la junta directiva y nosotros teníamos un barco en el Mediterráneo recogiendo, rescatando a personas. Ya no lo tenemos y eran impresionante las experiencias que se viven ahí.

Había tres barcos de Médicos Sin Fronteras, más otro barco con italianos y era una cosa impresionante, y esto no va a parar porque la gente no va a parar de venir.

Lo que la gente tiene que entender es que de las miles de personas que vienen, no todos son de Camerún, gente pobre que viene aquí a buscarse la vida. o delincuentes.

Que hay muchísima gente que viene porque no tiene más remedio de salir y yo he encontrado médicos, ingenieros, gente muy formada que escapan porque no tiene otra posibilidad y se ven en manos de las mafias, que están además en manos del Estado Islámico, que es quien controla las mafias de todo esto.

Y entonces ahí es donde empieza gran lucha de esa gente que se mete en unas pateras, en unos barcos en malas condiciones y acaban muertos, muchos de ellos, en estas condiciones que tu dices. El mar es un cementerio, ¿y qué se está haciendo en Europa y en occidente por eso?, nada. No se habla, se mueren todos los días, pero ya no se habla porque ya como que no está de moda.

Entonces es otra vergüenza, son seres humanos , no sé quieres que te diga, y así seguiremos.

Desgraciadamente... Miramos hacia otro lado porque tampoco nos gusta ver esa realidad, ¿no?

No, claro, es que nos interesan otras cosas: el tema de Cataluña, que también es importante, el tema de la corrupción, y hay otros temas, el fútbol… No podemos estar hablando todo el día de las personas que mueren en el mediterráneo, porque al fin y al cabo, esto nos pilla de lejos, pero como persona que se dedica a esto, para mí es la noticia de portada, pero es evidente que lo que vende no es eso.

La FAO ha dicho que por primera vez en 2017 ha aumentado el hambre en el mundo, que llegará un momento en el que la falta de alimentos y el cambio climático, generarán los mayores éxodos desde esos países y que tenemos que estar preparados para ello también , ¿cómo observa esta realidad?

El cambio climático es un grandísimo problema, y no es por meterme en el carro de la moda, no es demagogia, lo estamos viendo.

Pero vamos, lo del hambre es muy curioso. Yo lo de la falta de alimentos lo pondría en duda. Yo creo que hay intereses comerciales ahí muy específicos. Alimentos no faltan, hay muchos alimentos que se estropean, hay muchas cosechas que no se recogen , hay muchas tierras, extensiones tremendas en continentes que no se utilizan para nada.

Lo de la falta de alimentos habría que ponerlo entre dudas. Que hay intereses comerciales y estrategias político-económicas que hay que mirar muy bien antes de decir que por primera vez se pasa hambre en el mundo.

Si se pasa hambre en el mundo, no es por la falta de alimentos, sino porque hay una gestión mala de lo que hay