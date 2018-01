Sin sustituto para el juez de violencia de género de A Coruña

A Coruña no tendrá juez en el Juzgado de violencia de género esta semana. Se han suspendido seis juicios y unas 30 declaraciones sobre una cuestión tan delicada y urgente que estaban programados desde hace meses. El Juez titular asiste en Madrid a un curso de formación y, como cuando disfrutó de sus vacaciones en agosto, y Xunta y Ministerio no han designado un sustituto. En verano el gobierno central habló de falta de presupuesto, en esta ocasión aún no hay explicación pública aunque los sindicatos y el Colegio de Abogados han reaccionado con la indignación lógica ante semejante situación. Estamos ante una cuestión de prioridades. El juzgado de violencia machista de A Coruña estuvo durante años en un pasillo, donde era imposible que no se encontraran la víctima o su familia y con su agresor, siempre mal dotado, como casi todos, sujeto a retrasos y aplazamientos continuos. No puede ser, especialmente en un drama que se cobra vidas, que requiere el máximo tino y respeto y la máxima celeridad porque de una manera u otra nos afecta a todos, a la mitad de nosotros, las mujeres, de plano y a todos los hombres con los que caminamos juntos. Intolerable semejante situación. En una cuestión llena de campañas de concienciación y propaganda que luego no tienen su respuesta en los medios materiales y humanos para hacerle frente.

Movilización frente a la Audiencia Provincial.