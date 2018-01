El Deportivo se encomienda a su plantilla y al mercado de agentes libres

El Deportivo no ha esperado a la medianoche para dar por cerrada la última jornada del mercado de fichajes. El club ha anunciado su intención de no firmar a ningún jugador antes de que expire el plazo de las doce de la noche. De este modo, la llegada de un mediocentro defensivo quedará, en el mejor de los casos, restringida al mercado de jugadores libres. Los llamados agentes libres, jugadores sin contrato, en los que en su día el Dépor encontró una perla llamada Ryan Babel, pero en un mercado en el que lo normal es no encontrar soluciones efectivas.

Para poder echar mano de ese último recurso, el Dépor rescindió el contrato a Bruno Gama, liberando así una ficha para la posible llegada de ese agente libre. De este modo el Deportivo ha incorporado al portero Maksym Koval, al defensa Eneko Bóveda y al medio Krohn Dehli, dando salida a Pantilimon y Bruno Gama.