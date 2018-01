Uno de los rincones favoritos de Moncho Fernández para compartir mesa y mantel con sus amistades o familiares, el Restaurante Manso, fue el lugar elegido para escenificar el acuedo de extensión del contrato del técnico santiagués con el Monbus Obradoiro. Al técnico se le veía feliz, radiante, ante la nueva muestra de confianza del club: "Me sorprendió la llamada, la verdad". Aunque fue mucho más expresivo cuando al finalizar una de sus intervenciones exclamó: "¡Enjoy the moment!".

En el acto estuvieron presentes, junto al entrenador, Raúl López, presidente del club, y José Luis Mateo, director general y deportivo del Monbus Obradoiro. Raúl comenzó explicando que “se ha llegado a un acuerdo para prolongar la relación durante una temporada adicional a la que ya establecía su anterior contrato, comprometiéndose ahora ambas partes hasta junio de 2020”.

El presidente del Monbus Obradoiro ha detallado que “el club tiene un plan que está desarrollando a todos los niveles, y dentro de ese proyecto, hemos querido extender por más tiempo la relación con Moncho, a pesar de que aún le quedaba más de año y medio de contrato. El entrenador es una pieza muy importante dentro del engranaje técnico de este club, que cada año va dando pasitos dentro de su humilde realidad. Queremos continuar creciendo con Moncho y por eso estamos muy contentos de que él siga tan identificado con el Monbus Obradoiro”, concuyó.

El técnico compostelano ha comenzado confesando que “hay ruedas de prensa que siempre son especiales y esta lo es, sin ningún tipo de duda. Como bien decía Raúl, llegué al ‘Obra’ de su mano y es imposible decirle que no a Raúl y al Obra”.

Moncho ha continuado mostrando su agradecimiento: “Gracias por confiar en mí de nuevo, como ya lo habéis hecho en momentos mucho más difíciles. Como dije el primer día, en mi primera rueda de prensa, esto siempre me genera dos sentimientos. El primero de alegría enorme, para mí y mi familia; y el segundo de responsabilidad para estar a la altura de los retos que se marca el club. Agradecer de nuevo a Raúl, al Consejo de Administración y al Obra, por pensar en que sigo siendo la persona adecuada para guiar esta nave. Ojalá sigamos dando alegrías y, de la mano del equipo, sigamos creciendo e ilusionando a la ciudad”.

Esta ampliación del contrato, que llega con año y medio de antelación de la finalización del contrato actual, ha sorprendido a Moncho: “Lo sentí como una prueba de confianza por parte del club, que siempre me ha dado su apoyo en las buenas y no tan buenas. Me costó muy poco trabajo decir que sí porque cuando en tu propia casa, te vuelven a llamar a la puerta de esta forma, no hay otra respuesta que un ‘sí’.”.

Moncho finalizó explicando que “el equipo está dando pasos adelante para seguir creciendo y por eso creo que aún me quedan muchas cosas por vivir con el ‘Obra’. El club trabaja mucho para crecer y ser más grande todavía y vivir eso a su lado es un motivo de orgullo. Mis objetivos serán los objetivos del club”. Ya saben, "enjoy the moment!".