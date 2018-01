Música para plantar cara al cáncer

En Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, seguimos inmersos en esta semana previa a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer y por ello estamos dedicando todas nuestras secciones habituales a hablar sobre esta enfermedad.

Lo hemos hecho también en bnuestro espacio dedicado a la música con las propuestas que nos ha traido David Serra. La primera, una canción de la cantante Sheryl Crow, que superó un cáncer de mama y la segunda un tema de Metallica que el cantante de la banda compuso tras la muerte de su madre, que padecía cáncer.

La primera sugerencia es el tema 'If it makes you happy' y la segunda 'Until it sleeps', un tema del disco 'Load', editado en 1996.