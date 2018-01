La obra del pintor Josep Vallribera se despide del Ayuntamiento de Ibiza

El artista de la exposición de la antesala de la sala de plenos del Ayuntamiento de Ibiza, Josep Vallribera, ha visitado acompañado del concejal de cultura, Pep Tur y de la directora del Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE), Elena Ruiz, esta exposición, que llega a su fin después de un año expuesta al público.

El artista no pudo acudir a la inauguración de la exposición y la ha querido visitar en el día de hoy acompañado de amigos y familiares. Vallribera, explicó que "no se trataba de hacer una gran inauguración, se trataba de exponer obras en un lugar donde creciera un pequeño espíritu, y que la gente las pudiera ver". También ha explicado que "El Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza es un plus para Ibiza, y el más importante para los artistas es que haya un museo, es allí donde se enseña la esencia de los artistas".

El concejal de Cultura, Pep Tur, explicó que "Vallribera es un artista valiente que ha seguido su instinto y lo ha hecho con diferentes estilos y técnicas siguiendo con toda la coherencia de su obra y de su discurso. Es un placer tener su obra ante el salón de plenos, y hacer que la cultura llegue a los espacios donde la democracia se mueve"

La directora del MACE, Elena Ruiz, ha destacado que "las instituciones públicas cuando tienen conciencia de que deben crear espacio para el arte es cuando las sociedades funcionan de una forma saludable".