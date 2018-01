Arrancan en Sant Josep las actividades para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer

El programa de actividades 'Sant Josep contra el Cáncer. Siembra la esperanza' arranca mañana 1 de febrero con la inauguración de una exposición doble en Can Jeroni. Se trata de la serie 'Tribu' de la colección 'Únicas y Valientes', de Antonio J. González Herrera y 'Simples recuerdos', de Silverio Marín. A las 11.30 comenzará el 'VII Foro contra el Cáncer', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y que se retransmitirá en directo por streaming. E

l viernes 2 de febrero a las 20.30 horas, también en Can Jeroni, se proyectará la película 'The Broken circle breakdown', de Felix van Groeningen, un drama sobre una familia golpeada por el cáncer. El sábado 3 de febrero a las 10 horas se ha programado una caminata de nordic walking de las Salinas en la Torre de ses Portes. Es una ruta de 7,9 kilómetros y las inscripciones pueden hacerse en la Piscina municipal y el Polideportivo de Can Guerxo hasta el día 2.

A las 11.30 horas se hará un taller de relajación para pacientes oncológicos y familiares, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. A las 12.30 horas, en la misma ubicación, comenzará el taller de asesoramiento estético para pacientes oncológicos. Ambas actividades son abiertas y gratuitas para todos. A las 14 horas, el gimnasio del CP L'Urgell acogerá una comida solidaria a beneficio de la APAAC. El precio de la entrada es de 10 euros para adultos y de 8 euros para niños y niñas.

Por la tarde llega uno de los platos fuertes del programa: el estreno del documental 'Kilómetro 0. Cáncer y Vida', realizado desde el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento. Doce personas de la isla afectadas por el cáncer cuentan su experiencia personal con la enfermedad. Son historias muy emotivas y llenas de esperanza. El documental se podrá ver a las 18 horas. Antes, habrá una actuación de la joven cantante Jessica Rubio López.

A las 19 horas tendrá lugar en Can Jeroni la conferencia 'No Sólo un lazo rosa', a cargo de Silvia Vega, creadora del blog que lleva este nombre y paciente oncológica. Finalmente, a las 20.35 se pasará la película 'Amor es todo lo que necesitas'.

El domingo 4 de febrero, se realizarán actividades de forma simultánea en la plaza de la Iglesia, en el gimnasio del CP Urgell y en Can Jeroni. A partir de las 10 horas, se instalarán mesas informativas en la plaza de la Iglesia, a cargo de AECC, APAAC, ASPANOB, IFCC; ACC Elena Torres, Juntos. La Peluquería Jana hará cortes de cabello solidarios. A las 11 horas, la Asociación de mujeres de Cala de Bou ofrecerá una chocolatada. A las 12 horas actuará Cachiluro y, al finalizar el show, se hará un lazo humano contra el cáncer.

En el CP Urgell las actividades comenzarán a las 10 horas con una masterclass Kangoo Jumps (imprescindible llevar calcetines largos) y, a continuación, a las 11 horas se hará una masterclass de Yoga. A las 12 horas, masterclass de Pilates. El precio de la inscripción para las tres actividades es de 10 euros, que irán a beneficio de la APAAC.

A partir de las 12 horas comenzará la mesa redonda 'Vivir con cáncer', en la que participarán oncólogos, psicooncólogos, trabajadores sociales y otros especialistas. A las 18 horas volverá a hacerse un pase del documental 'Km 0 Cáncer y Vida'. Las jornadas concluirán a las 19 horas con otra mesa redonda: 'Tengo cáncer, y ahora qué?', moderada por la periodista de Cadena Ser Lola Vera y con la participación de investigadores y médicos especialistas.

Proyecciones contra el cáncer

Focus In Productions e Ibiza Portrait Boutique también presentará, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, el vídeo 'Fearless Dreams' en el marco de ‘Sant Josep contra el Cáncer’, que ha sido elaborado para la Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC).

Este corto documental, protagonizado por una mujer que ha padecido cáncer de mama, es el primero de 12 vídeos que se producirán a lo largo de este año 2018. Cada uno de ellos contará la historia particular de una mujer que ha padecido esta enfermedad, o que está en proceso de curarse, con el objetivo de brindar apoyo, de manera positiva, a aquellas mujeres que lo necesitan en el momento de la detección de la enfermedad, concienciar a la población femenina incentivándola a realizar revisiones periódicas para la detección precoz y producir un impacto en la población en general.

La proyección del vídeo al publico tendrá lugar en Can Jeroni el próximo sábado, día 3 de febrero, a las 20:30 horas y el domingo, día 4 de febrero, a las 12:00 horas y su protagonista tiene nombre y apellidos: Olga Payró, una mujer que ha superado la enfermedad y que disfruta en plenitud de su vida en Ibiza.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres de todas las edades. Una de cada 8 mujeres serán diagnosticadas de esta enfermedad a lo largo de su vida e Ibiza no es una excepción. Por ello, es muy importante que todas las mujeres conozcan las historias de aquellas que han pasado o pasan por este proceso en primera persona, aportando esperanza y fuerza interior para abrazar la vida con un estado de ánimo más positivo.