Aprobada la reforma integral de los estatutos de Benissa Impuls

Benissa ha aprobado en convocatoria extraordinaria de la Junta General de Benissa Impuls la reforma integral de los estatutos de la empresa pública. Un asunto que contó con el respaldo mayoritario de la corporación municipal, solo el edil Isidor Mollà votó en contra.

Entre las novedades que se incorporan a los nuevos estatutos destaca que los concejales no adscritos, atendiendo a lo que marca la ley, no podrán formar parte del Consejo de Administración de la mercantil. Con esto, dejará de formar parte del Consejo, cuando entre en vigor el nuevo documento, el concejal Isidor Mollà, uno de los ediles que en los últimos plenos más ha insistido en la necesidad de revisar estos estatutos. Sin embargo, como se le reprochó en la sesión de anoche, este edil no ha acudido a ninguna de las sesiones convocadas para debatir estas modificaciones.

Sí que podrán incorporase como consejeros, personas que no ostenten ningún cargo político en el ayuntamiento, siempre y cuando, la mayoría del consejo, -la mitad más uno-, sean concejales de la corporación municipal. Este es otro de los cambios.

Por otra parte, se mantiene el artículo que fija que la presidencia de Consejo de Administración de Benissa Impuls recaerá siempre en el alcalde de turno. Este era uno de los artículos que el edil no adscrito pretendía modificar, proponiendo que este cargo fuera elegido por el pleno del ayuntamiento, sin necesidad de designar a un representante político. De hecho, Mollà insistió en este asunto, presentando ante la Junta General una enmienda a la modificación de los estatutos de Benissa Impuls, que fue rechazada con los votos del ejecutivo y el Partido Popular.

Mollà recriminó al resto de la corporación, especialmente al alcalde, Abel Cardona, que no se hubieran tenido en cuenta las propuestas de modificación que él presentó ante el pleno del ayuntamiento.

Desde el ejecutivo, el alcalde, Abel Cardona, insistió que este era el resultado del consenso de todos los grupos participantes en las distintas convocatorias de trabajo y reprochó a Mollà el no haber acudido a ninguna de ellas. El munícipe recordó que ya en el 2016 su grupo presento un borrador para modificar estos estatutos. Borrador que se había tomado como base en el trabajo de revisión de este documento. Cardona remarcó que el objetivo era hacer unos estatutos nuevos para la mercantil y que durante este proceso, Mollà no había aportado nada.

Todos los grupos coincidieron en que esta era una acción que llevaba pendiente desde hace mucho tiempo, puesto que el documento estaba totalmente desfasado y no se ajustaba a las modificaciones que se han ido aplicando a la ley mercantil. Se han llevado a cabo un total de cuatro reuniones a las que estaban convocados todos los miembros del Consejo, y en las que se han abordado, artículo por artículo, los estatutos de la empresa pública, llegando a un consenso los miembros del ejecutivo –Reiniciem, PSPV-PSOE y Compromís- y los concejales del Partido Popular en la oposición. El concejal no adscrito Isidor Mollà, como se le reprochó en el transcurso de la Junta General, no asistió a ninguna de las cuatro convocatorias.