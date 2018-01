Pericay y Bauzá

Ciudadanos no va a fichar a José Ramon Bauzá por mucho que se empeñe el ex president. Lo dijo ayer muy claro en la Ventana de Baleares su líder en las Islas, Xavier Pericay, que cerró también las puertas a incorporar a otros despechados del Partido Popular, al que calificó de “partido viejo”.

Dijo también Pericay que a él no se le ha ofrecido Bauzá y que tampoco le consta que lo haya hecho en Madrid. “Lo sabría”, aseguró, apelando a su condición de miembro de la Ejecutiva estatal.

Pericay, filólogo, escritor y profesor de periodismo, persona culta e inteligente, huye de la sombra del aguerrido Bauzá como de la peste. No le hace ninguna gracia que el ex president vaya diciéndole a quien quiere escucharle que el discurso de Ciudadanos en Baleares es el mismo que él hacía desde el Consolat. Y no es extraño, teniendo en cuenta cómo le fue a Bauzá, el único presidente de Baleares que ha conseguido reunir en la calle a más de 100.000 personas en su contra.

Por eso sorprende el desmarque de Ciudadanos del Pacto educativo que propone el Govern. La semana pasada empezaron en el Parlament las ponencias de expertos en educación para alcanzar un acuerdo político a partir del documento que elaboró Illes per un pacte y que aprobó el Consell Escolar, en el que está representada toda la comunidad educativa. Ciudadanos es el único partido que ni siquiera va a las reuniones. Sostienen que no tiene sentido un pacto educativo en Baleares mientras no se apruebe la Ley Educativa del Estado.

Si la competencia de educación está transferida a las comunidades: ¿No tiene sentido intentar llegar a un pacto político en educación en una comunidad como Baleares donde el conflicto educativo paralizó los centros por una huelga en la pasada legislatura y sacó a la calle a cien mil personas en la mayor protesta que se recuerda en las Islas?

¿Seguro que no vale la pena intentar llegar a un pacto político en educación aprovechando que ya existe un pacto social impulsado por Illes per un Pacte, es decir, por más de 80 organizaciones de diferentes ámbitos sociales, y refrendado por la comunidad educativa en el Consell Escolar?

Pericay asegura que Ciudadanos no tiene ninguna intención de recuperar para el Estado la competencia de Educación. Quiere trilingüismo, pero abomina del TIL. Y ya ha avanzado que si gobiernan en Baleares, derogará el decreto de mínimos, o sea, que dejará de ser obligatorio el uso mínimo del 50% del catalán como lengua de enseñanza y comunicación.

Algo que, por cierto, ya hizo Bauzá en 2013 con un decreto de mínimos que había impulsado su propio partido 16 años atrás.