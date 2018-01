Inspector de blanqueo: "No imagino la sensación aterradora que debió vivir el testigo"

Jornada de testimonios en el juicio contra una trabajador del grupos a Cursach por amenazas a un testigo protegido. Un inspector del grupo de Blanqueo ha relatado hoy las circunstancias en las que se produjo la agresión en el garaje de casa de la víctima. No imagino la sensación aterradora que debió vivir el testigo ha manifestado el inspector, que ha explicado que el garaje era oscuro y con recovecos lo que lo convertía en el lugar perfecto para una emboscada.

El testigo ha señalado que el lugar y su distribución son compatibles con el relato de la víctima, que según ha dicho ya había llamado a la Policía en ocasiones anteriores para denunciar que había dos personas merodeando en los alrededores de su casa y en una ocasión incluso le habían golpeado la puerta del coche. El inspector ha confesado que cada dos días antes de entrar a trabajar acude a supervisar la zona en la que se ubica la vivienda de la víctima para asegurarse de que el testigo 29 está bien.

Otro de los agentes del grupo de blanqueo también ha ratificado que la víctima había llamado en ocasiones anteriores a la policía alertando de que había personas merodeando cerca de su vivienda.

El agente ha reconocido que en el atestado redactado tras la denuncia de la agresión no dejaron constancia escrita de que la puerta de acceso al garaje estaba rota. He ido varias veces al garaje y se puede entrar al edificio sin llave ni nada, ha señalado. También ha dicho a preguntas de la fiscal que no encontraron vestigios de la agresión en el lugar de los hechos, pero que la víctima identificó sin lugar a dudas a su agresor. El agente cree que la agresión se pudo producir porque el testigo protegido denunció al grupo Cursach poco después de la detención del empresario.

Tras el testimonio de los policías ha llegado el turno de los compañeros de piso del acusado, que han amparado su coartada de que estuvo en casa durante la noche de los hechos.

El primero de los compañeros ha relatado que esa noche se ducharon, cenaron y estuvieron un rato en el salón todos juntos. Sobre la una de la madrugada se fue a dormir y dejó al acusado en la sala de estar con el ordenador. Hasta esa hora él estuvo en casa, ha dicho el testigo. En la misma línea ha declarado el hermano del acusado que ha dado la misma versión, insistiendo en que estuvieron con el ordenador hasta tarde pero que no salieron de casa. La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para el acusado por delitos de lesiones y otro de obstrucción a la justicia.