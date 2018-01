España, con Miguelín y Carlos Barrón, favoritos para la Eurofutsal según Antonio Vadillo

La selección española de fútbol sala debutará esta noche, a las 20:45 en el Europeo que se disputa estos días en Eslovenia.

Su rival será Francia. Los galos son debutantes en un gran torneo,

Entre los convocados con la selección española están el mallorquín Miguelín y el portero del Palma Futsal, Carlos Barrón. El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo lo tiene claro "España es una clara favorita para el título".

El entrenador andaluz también avisa en la Ser que "va ser muy igualada la competición. Con el nuevo reglamento que permite más contacto, todo se iguala".

Vadillo ha hecho hincapié en que hay que fijarse en las selecciones de Hungría y Eslovenia. "Estos países dan jugadores que están creciendo mucho y ya van saliendo de sus ligas, ya sabemos que José Tirado (director deportivo del Palma Futsal) está al acecho de lo que puede pescar", afirma entre risas.

Sobre la adaptación de Diego Nunes y Ángel Claudino, últimos refuerzos del equipo balear, Vadillo cree que este parón por la Eurofutsal permitirá que "entren en la mecánica de grupo, con competición continua es más complicado".

Sin embargo, el míster pide paciencia "Diego Nunes se asemeja más a nuestra forma de jugar y a Claudino le puede costar más"

Los palmesanos ya miran de reojo la Copa de España y sería ideal llegar a la competición con un buen balance de los cuatro partidos que quedan "queremos llegar con buenas sensaciones y aunque el primer rival es el Inter Movistar, creo que llega en buen momento. Si sacamos puntos, servirá de motivación" dice el técnico andaluz.

Antonio Vadillo ya lleva media temporada como entrenador, lo que ha supuesto "ir creciendo a marchas forzadas y debido a las adversidades me he tenido que ir adaptando. Eso me ha hecho crecer", afirma el gaditano.