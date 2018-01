Menorca vivió 45 incidentes graves en sus playas en 2017

Menorca va registrar la temporada passada un total de 45 incidents greus a les seves platges. Entre ells destaquen tres morts per diferents causes. Ho ha explicat el director general d’Emergències del Govern, Pere Perelló. Però va destacar per sobre dels morts les persones que tot i patir un ofegament es van poder salvar. Van ser un total de quatre gràcies a la preparació dels socorristes.

La seguretat de les platges a Menorca recau en 55 socorristes més 18 persones reactives que tenen altres ocupacions però que poden actuar en casos de salvament. La nostra Illa té ara 84 zones de bany de les que només Son Bou està considerada d’alt risc degut a la gran quantitat de gent que acull, no per la perillositat de les seves aigües. Hi ha també 22 llocs de risc mitjà i 61 de baix. A més, tots els llocs de socorrs estan molt controlats. L’any passat es van fer 51 visites d’inspecció tècnica i no es av detectar cap irregularitat

Perelló va destacar la importància de ser un destí segur ja que això suposa un valor afegit molt important pel turisme. Molts visitants tenen present el fet que les destinacions siguin segures en temes sanitaris i d'emergències.