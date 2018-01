El PSOE no quiere que Pérez de los Cobos sea 'Hijo Adoptivo'

El PSOE de Yecla ha solicitado al Equipo de Gobierno que se revoque el expediente incoado para conceder el título de 'Hijo Adoptivo' de la Ciudad de Yecla al ex presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado D. Francisco Pérez de los Cobos por "no ser un personaje que haya contribuido a construir una sociedad más avanzada" y la "falta de consenso que ha recabado la propuesta".

El Secretario General de los socialistas de Yecla, Juan Jiménez, ha expresado en Hoy por Hoy Arco Norte los motivos de su postura esgrimiendo "el desacuerdo entre los Grupos Municipales" y los "tintes ideológicos" del nombramiento, al tratarse de una persona afín al Partido Popular.

El pasado pleno, correspondiente a enero, el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta nombrar a De los Cobos como Hijo Adoptivo. Sin embargo, los socialistas yeclanos consideran que "los últimos acontecimientos protagonizados por el Sr. Pérez de los Cobos, avergüenzan a los yeclanos y a los socialistas desde que el pasado 12 de enero, el Expresidente del Tribunal Constitucional, falseó su curriculum en el momento que se postuló para optar a un puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al indicar un buen nivel de inglés y un muy bien nivel de francés, una información que se ha demostrado no ser veraz ya que estas son las razones que le han hecho suspender el examen".

Un episodio al que se suma que "era el delfín del Partido Popular y en particular el candidato de Rajoy para ocupar este puesto". Desde el PSOE recuerdan que "el bochorno por la actuación del Sr. Pérez de los Cobos, se ha hecho extensivo a escala nacional e internacional, y no tiene vuelta atrás, no tanto por suspender un examen, o por no hablar francés o inglés good o very good, sino por faltar a la verdad".

"Esta falsedad lo inhabilita para el puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo inhabilita para que se le conceda el título de ciudadano ejemplar, es decir “Hijo Adoptivo de la Ciudad de Yecla”, porque una mentira es decir cosas que no son verdad para engañar" apuntaba Jiménez.

Por ello, reincidía que "desde el PSOE de Yecla le pedimos que renuncie y que no acepte la concesión de Título de Hijo Adoptivo a D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel por no ser merecedor de tal distinción".