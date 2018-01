¿Qué hacer hoy en Murcia?

AGENDA CULTURAL / Ayuntamiento de Murcia

Del 29 de ENERO al 04 de FEBRERO 2018

GASTROENCUENTROS

Lunes 29

Freddy Salmerón

Chef del Restaurante 7 Coronas

Presenta: Pachi Larrosa

19.30 h. Centro Municipal Santiago y Zaraiche

CINE

Martes 30

Panorama de Actualidad

'Los hermosos días de Aranjuez' (Wim Wenders, 2016)

19 y 21.30 horas. Sala A. Filmoteca Regional

Miércoles 31

'La ceremonia' (Claude Chabrol,1995)

19 horas. Sala A. Filmoteca Regional

Jueves 1

'Un día en Nueva York' (Stanley Donen - Gene Kelly 1949)

19 h. Sala A. Filmoteca Regional

Viernes 2

'Noche en la tierra' (Jim Jarmusch, 1991)

19 h. Sala B. Filmoteca Regional

Sábado 3

Filmo en Familia

'El techo en el mundo' (Remi Chayé, 2015)

18 h. Sala A. Filmoteca Regional

TEATRO

Miércoles 31

La pitanza

Teatro Cero

20.30 h. C.M. Valladolises. Entrada libre hasta completar aforo

'Pecadoras'

Ciclo Escena de Aquí

21 h. Teatro Circo Murcia (8/10/12 euros)

Viernes 2

'Ahora todo es de noche (liquidación de existencias)', de Eusebio Calonge

21 h. Teatro Circo Murcia (10/12/15 euros)

Espacio Disponible

Perigallo Teatro

21 h. Auditorio de Algezares (4 €)

Sábado 3

'Sueños'

Dirección: Gerardo Vera

21 h. Teatro Romea (15 / 22 / 25 €)

DANZA

Sábado 3

'Cervantes baila'

Ballet español de Murcia

21. Teatro Bernal. El Palmar (6/8 €)

INFANTIL

Sábado 3

'The Elves and the Shoemaker' - El Zapatero y los Duendes

Cuentos dramatizados en inglés

12 horas. Teatro Romea (5 euros)

Veo Leo

19 h. Auditorio Municipal La Alberca (3 € / + 2 años)

Domingo 4

'Caperucita Roja y el lobo'

12 h. Teatro Bernal. El Palmar (4 €)

El cuervo y la ballena

12 h. Auditorio de Cabezo de Torres (3 €)

MÚSICA

Jueves 1

Silvia Pérez Cruz en concierto

'Vestida de nit'

(ENTRADAS AGOTADAS)

21 h. Teatro Romea (18 / 20 / 24 euros)

Viernes 2

Ciclo Microsonidos:

Honky Tonky + Sánchez

21.30 h. La Yesería

Cassinello Trío + Javi Volumen

22.30 h. Sala REM (9/12 €)

ISMA ROMERO + RUBÉN AYLLÓN

22.30 h. Sala Musik (7/10 €)

MURCIANO TOTAL + COSMEN ADELAIDA

22.30 h. Sala 12&medio (8/10 €)

Sábado 3

Smile + Adiós Nicole

22.30 h. Sala 12&medio (10/12 €)

DEPORTES

Domingo 4

Carrera y Marcha ONG Cirugía Solidaria

8 h. Paseo del Malecón (inscripciones en www.famu.es)

MUSEOS

Jueves 1

Exposición Cuando el río no suena

Muestra de proyecto I+D+i

11 h. Sala de Exposiciones. Centro Puertas de Castilla

'El árbol de la vida es eternamente verde'

Colectivo NIÑOROJO PROJECT

Inauguración Exposición de fotografía

20 h. Espacio Molinos del río_Caballerizas

Viernes 2

Inauguración de la exposición

Diálogos: Eva Mauricio- Ramón Gaya

19.30 h. Museo Ramón Gaya

EXPOSICIONES TEMPORALES

XVII Premio de Pintura Universidad de Murcia

Palacio Almudí. Hasta el 25 de febrero

Antonio Campillo. Coleccionismo de una época

Casa Consistorial. Hasta el 28 de febrero

El murciano barrio de San Antón

Museo de la Ciudad. Hasta el 28 de febrero

Ramón Gaya y Murillo

Museo Ramón Gaya. Hasta el 28 febrero de 2018

Arquitexturas II. Obras de Esteban Bernal

Palacio Almudí. Hasta el 4 de marzo

Cuaderno Ciudad de Murcia

Agrupación de acuarelistas de la Región de Murcia

Museo de la Ciudad. Hasta el 5 de marzo

Una física muy particular

Exposición producida por las Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia-Museo Príncipe Felipe, donde presentan los fundamentos básicos de la Física y algunas de las Teorías que la revolucionaron. Además la exposición se completa con una serie de experimentos sobre Física.

Museo de la Ciencia y el Agua. Hasta el 29 de abril de 2018