El futuro del Mar Menor, a debate

La Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente, celebrada este miércoles, mantiene las siete enmiendas más polémicas, que apenas han sufrido pequeñas modificaciones.

La oposición se mantiene firme en su intención de sacarlas adelante. En la comisión de este miércoles apenas se ha alterado el contenido de las mismas, según los partidos políticos.

El PP insiste en pedir que se aplace el pleno para tener más tiempo y consensuar medidas con el sector agrario.

PSOE: "Las enmiendas pasarán el trámite parlamentario"

El PSRM-PSOE ha dicho hoy que han propuesto "una serie de sugerencias de redacción" a las enmiendas pero que siguen "con el texto inicial" y saldrán adelante con sus votos, los de podemos y ciudadanos.

Antonio Guillamón, portavoz del PSOE en la comisión del Mar Menor, asegura que "las enmiendas, previsiblemente, se van a aprobar con el texto inicial, tal y como estaba concebido".

Podemos: "Por fin van a cuidar el Mar Menor"

Podemos señala que estas enmiendas "por fin van a cuidar el Mar Menor". La formación da las gracias a todos los que han trabajado en las enmiendas por su "enorme e imprescindible contribución" para salvar la laguna.

La diputada de la formación morada, María Giménez, agradece la aportación de colectivos como Pacto por el Mar Menor, cofradías de pescadores, biólogos o vecinos, por su contribución a las enmiendas que, por fin, van a cuidar de nuestro Mar Menor.

Para la diputada, el pleno de este jueves constata que "la Región de Murcia empieza a cambiar", y añade que "van a demostrar que esta Región es mejor sin el Partido Popular en el gobierno.

Ciudadanos: "Vamos a votar a favor de todas las enmiendas"

El portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, afirma que "Ciudadanos se va a mantener firme y va a votar a favor de todas y cada una de las enmiendas al decreto urgente para salvar la laguna".

Asegura Sánchez que su partido "no puede tolerar que el día de mañana, nuestros hijos no puedan disfrutar del Mar Menor". Considera que asumir este riesgo sería una "irresponsabilidad intolerable y Ciudadanos no lo va a permitir".

PP: "No es necesario dañar la agricultura"

El Partido Popular se siente arrinconado por la oposición y asegura que para mejorar el Mar Menor no es necesario dañar la agricultura. Defiende que el equilibrio debe llegar desde "la razón técnica y científica".

El portavoz popular, Víctor Martínez, defiende que el PP ha intentado aportar sensatez y critica que ha sido imposible razonar con la oposición, especialmente con Podemos, a quien ha acusado de arrinconar a los populares.