Fulgencio M. Lax: "Falta claridad en los objetivos culturales en la región"

Fulgencio M. Lax ha pasado por la ventana donde ha analizado los resultados del Observatorio de la Cultura, de la Fundación Contemporánea, perteneciente a La Fábrica, que señala que por ciudades la de Murcia ha bajado entre 2016 y 2017 cinco puestos hasta el vigésimo de un total de 30.

El drmaturgo murciano asegura que estos informes hay que verlos en su justa medida, porque las comparaciones a veces no son buenas, pero no obstante no sorprenden estos datos porque "lo que falta es una política cultural con objetivos claros y menos "fotos de inauguraciones".

Además reflexiona sobre si es necesario traer expectáculos costosos, cuando en la región, afirma hay mucho talento, pero se va cansado o se busca la vida como puede. Es el caso del escultor Antonio Soler, un murciano de proyección internacional y que ha anunciado que se va fuera "cansado" de que no le hagan caso.

Y recuerda que hemos tenido centros culturales de gran dimensión como el Parraga, que se mantiene de manera insuficiente para lo que es y la proyección de futuro que tenía.

362 profesionales han valorado la actividad cultural de comunidades autónomas y ciudades y sus instituciones y acontecimientos más destacados y ninguno de los 60 espacios o eventos más importantes de estos últimos está o se celebró en la región murciana el año pasado.