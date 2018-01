Rubén Peña admite que pidió salir en verano, pero no en enero

Ruben Peña habla claro sobre su situación en el Eibar. El comodín de José Luís Mendilibar reconoce en una entrevista en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA que en este mercado de invierno no ha tenido opciones de salir, pero que en verano sí pidió e hizo él mismo por dejar el club armero, pero que se encontró con la negativa rotunda tanto del técnico como de Fran Garagarza, el director deportivo.

"Te voy a ser franco, cuando más estuve a punto de salir fue en verano. Hasblé con el mister, y hubo momentos de salir por mi propia voluntad. Pero el mister me dijo que no estudiaba la opción de que yo saliera. Y este mercado de invierno se ha vuelto a escuchar que he pedido salir, pero no es verdad, en ningún momento lo he pedido y el club me tranquilizó con esos rumores, porque ellos no querían que saliera. Así que no ha habido ninguna opción de salir ahora en enero", ha explicado Ruben Peña.

El jugador armero regresó la pasada jornada a la titularidad después de varias semanas estando en el banquillo, realizando un buen partido como lateral derecho contra el Athletic en San Mamés, demostrando una vez más su tremenda polivalencia, una de las razones por la que Mendilibar no quiere que deje la entidad armera.